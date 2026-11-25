"Демократична България" (ДБ) настоява бюджетът за 2027 да бъде изтеглен и да бъде приет плана на ДБ за свиване на бюджетния дефицит под 3% от брутния вътрешен продукт.

Ивайло Мирчев - съпредседател на "Да, България": Още през 2026 година стария руски зил на Радев беше тръгнал по надолнището без спирачки. Тогава предупредихме, че бюджетният дефицит е висок, че това ще доведе до по-голямо задлъжняване и до рискове през страната. Предложихме план как това да не се случи. Този план не беше приет. Дойде бюджета за 2027 година. Камионът, руският ЗИЛ, вече освен че няма спирачки, освен че много пуши, освен че няма шофьор, но се разпада окачването. И Европейската комисия предупреди: задлъжнява страната много, нямате план, нещата изглеждат зле. В бюджета за 2027 година ние отново предложихме план. Ето го: как бюджетният дефицит да бъде свален под 3 процента. Отново не се приема. Европейската комисия вече е категорична: бюджетът е вреден за българските граждани. 900 евро е обедняването на всяко българско семейство и взема се доход от този бюджет. Продължават да не приемат нашия план."

"Затова ние искаме нещо много просто от господин Радев и неговия стар пушещ руски ЗИЛ. Оттеглете този бюджет. Приемете нашия план и нека бюджетният дефицит бъде под 3% от Брутния вътрешен продукт", добави Мирчев.

Мартин Димитров, депутат от ДБ: "Оказва се, че камионът по нанадолнището не само е без спирачки, ами шофьорът не е имал шофьорска книжка през цялото време, което ускорява проблемния път. Сметката ще бъде платена от всички български граждани и от техните деца. И сметката включва огромен дълг, огромен дефицит. Хората ще платят и глобите, евентуалните глоби на Европейската комисия. Ще платят по-високите данъци. Само данъците, които въвежда правителството на Радев, ще струват по 300 евро на човек през 2027 година или за едно семейство около 900 евро. Има и по-високи глоби."