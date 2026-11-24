Милиони евро, конфискувани от италианската мафия, се връщат в полза на обществото, подкрепяйки училища и социални центрове. Това са само част от мерките на антимафиотите спрямо престъпните кланове, задушаващи страната. На специална лекция в София, организирана съвместно с Фондация "Фалконе", посолството на Италия и "Младежки гвардейски отряди" италианските институции представиха опита си в борбата срещу мафията. На събитието присъства и вътрешния министър Иван Демерджиев.

Годината е 1992-ра. Два зрелищни атентата отнемат живота първо на Джовани Фалконе, а след това и на Паоло Борселино – магистрати изпратили десетки мафиоти на подсъдимата скамейка.

Луиджи Сунсери, председател на Комисията за разглеждане на дейностите на ЕС към Регионалното събрание на Сицилия: "Когато убиха Борселино и Фалконе бях малък на 6-7 г. Много добре си спомням изражението на моите родители и близки. Всичко това ни пробуди да се възпротивим на това, което се случваше тогава в Сицилия."

В Сицилия мафията убива журналисти, свещеници, синдикалисти и не на последно място деца. През 1993 г. 12 годишния Джузепе ди Матео е държан в плен близо 800 дни от Коза Ностра, за да принудят баща му да оттегли показанията си за убийството на Фалконе.

Антонело Краколичи, председател на Комисията "Антимафия и антикорупция" към Регионалното събрание на Сицилия: "Държали са го затворен. След това са го удушили и разтворили с киселина. Когато това се е случило детето е било едва на 14 години. Ние се борим срещу мафията като показваме, че мафията няма чест и не заслужава уважението на гражданите."

Чудовищното насилие успява да извади Италия от безразличието и летаргията, а Коза Ностра се превръща в национален проблем. Кървавата разправа през 90-те ражда ново поколение антимафия законодателство, а днес страната остава безкомпромисна в борбата срещу организираната престъпност.

Карло Марцела, прокурор: "Използваме шпионски софтуер, с който ние може да подслушваме разговорите на хора, участващи в мафиотски структури. За всички престъпления от мафиотски тип имаме специална процесуална система."

Според италианските антимафиоти целта на престъпните групи винаги е една и съща да забогатява и да инвестира натрупаните милиони във влияние най-вече с сферите на политиката и икономиката.

Антонело Краколичи, председател на Комисията "Антимафия и антикорупция" към Регионалното събрание на Сицилия: "Ние сме съумели да отнемем тяхното неправомерно придобито имущество и сме върнали това имущество на гражданите, за да се използват тези пари в икономиката."

снимки: БТА

Иван Демерджиев, министър на вътрешните работи: Организираната престъпност оцелява там, където намира съучастници и безразличие. Това е една война, в която няма неутрални.Тези, които не застанат срещу мафията фактически я подкрепят."

Над 40% от всички конфискувани от мафията имоти в Италия са именно в Сицилия. Само през тази година властите са конфискували активи за близо 250 милиона евро.