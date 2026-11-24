В днешния брой на Държавен вестник са обнародвани решенията на Народното събрания, с които са избрани членовете на новия състав на Висшия съдебен съвет от парламентарната квота.

За съдийската колегия на Висшия съдебен съвет от квотата на Народното събрание са обнародвания решенията за избор на Калин Баталски, Иван Ранчев, Емил Дечев, Цветко Лазаров, Таня Радуловска-Мадамжиева и Петьо Славов.

За прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет от квотата на Народното събрание са обнародвания решенията за избор на Веселин Вучков, Андрей Янкулов, Екатерина Гетова, Красимир Комсалов и Иван Калибацев.

Парламентът избра своите 11 представители на 20 ноември, а на 21 ноември с избора на представителя на следователите, приключи процедурата по избор на изцяло нов състав на ВСС. Мандатът на досегашния състав изтече преди повече от четири години.