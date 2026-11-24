Пловдивският апелативен съд потвърди решението на Окръжния съд в Пловдив, с което съдебното производство за смъртта на 6-годишния Ангел от Белащица беше прекратено, а делото върнато на прокуратурата за отстраняване на нарушения.

Обвиняеми по случая са двама анестезиолози, както и стоматоложка.

Обвинението на зъболекарката е, че е извършвала дентално лечение под обща анестезия на пет малолетни пациенти, сред които и починалият Ангел, без болницата да има разрешение за тази дейност. Двамата анестезиолози са обвинени в немарливо изпълнение на работата си, грешна дозировка на медикамент, напускане на работното място и неоказване на спешни медицински действия.

Апелативните магистрати са приели, че част от нарушенията, установени от Окръжния съд, дават основание обвинителният акт да бъде върнат за поправка.

Сред основните проблеми е формулирането на обвинението срещу единия от анестезиолозите относно приложеното количество от медикамента. В обвинителния акт е посочено, че на детето са поставени 25 милиграма, но количеството е сравнено с общата допустима доза за деца до 6-годишна възраст, без да бъде уточнена индивидуалната безопасна доза за Ангел, която според съда е 4,48 милиграма.

Апелативният съд посочва, че това е съществен пропуск, тъй като обвинението трябва ясно да описва конкретните действия и нарушенията на професионалните задължения на всеки от обвиняемите. В същото време въззивната инстанция не е приела всички мотиви на Окръжния съд. Според апелативните магистрати част от посочените противоречия в обвинителния акт не представляват нарушения.

Решението на Апелативния съд е окончателно. Така делото се връща в Окръжна прокуратура – Пловдив, която трябва да отстрани установените пропуски, преди да внесе отново обвинителния акт в съда.