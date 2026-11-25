Депутатите гласуваха на първо четене проекта на бюджет за 2027 година. Той беше подкрепен от 126 депутати, "против" гласуваха 81 и без "въздържал се". Проекта не беше подкрепен от ГЕРБ-СДС, ДПС, ДБ, ПП и "Възраждане".

От опозицията изказаха остри критики срещу проекта заради недостатъчната финансова консолидация от една страна, а от друга- недофинансиране на социални разходи. Бюджетът в зала беше защитен от ресорния министър Гълъб Донев.

Бюджетът е заложен с ниво на разходите от над 55 млрд. евро, на приходите от над 51 млрд. и недостиг на касова основа в размер на 3,5 на сто от БВП или 4,9 млрд. евро. На начислена основа дефицитът в бюджета е над 4%. Именно той беше причина и вчера Европейската комисия да предупреди България, че може да й бъде наложена санкция заради прекомерния дефицит и недостатъчното намаление на разходите.

Изчисленията в бюджета са направени при очаквана инфлация догодина от 4% и 2,5 на сто ръст на икономиката. Въпреки това обаче ще има увеличение на заплатите в бюджетния сектор с 5%. На учителите – със 7,5 на сто. Няма да има увеличение в силовите ведомства, както и на заплатите на министри, депутати и ръководители в държавни предприятия. В бюджета за 2027 г. е заложено съкращаване на разходите за персонал в държавната администрация с 10%. За тази цел ще бъдат намалени с около 5000 щатните бройки. Най-голямо ще бъде намалението в Министерството на вътрешните работи. Въпреки това обаче ще има увеличение на заплатите в бюджетния сектор с 5%. На учителите – със 7,5 на сто. Няма да има увеличение на заплатите в силовите ведомства, както и на заплатите на министри, депутати и ръководители в държавни предприятия.

Гълъб Донев, вицепремиер и министър на финансите: „Нашата отговорност днес е да намерим реалния баланс между потребностите на обществото и финансовите възможности на държавата, да не обещаваме всичко на всички когато ресурсът не го позволява, да не създаваме илюзията, че всяко желание може да бъде превърнато в бюджетен разход.“

Проектът за държавен бюджет беше остро разкритикуван от опозицията и заради това, че според останалите партии е нереалистичен.

Владислав Горанов, ГЕРБ-СДС: „Аз знам че е трудна задачата, бил съм в тези обувки, но нежеланието да видите как останалият свят гледа на нас - Европейска комисия, рейтингови агенции, ЕЦБ, показва една самодостатъчност характерна за малки животинчета в насрешното по магистрала заслепени от собственото си разбиране за света.“ Атидже Вели, ДПС: „Най-важното което искаме да отбележим за този бюджет е че в него не се вижда политическа воля за реформа и за секторни политики. И ако в бюджет 2026 г липсата на политики беше недостатък, то вече в бюджета за 2027 г. това се превръща в порок.“

Владислав Панев, ДБ

Да реформираш държавата е като да ходиш на зъболекар - не е приятно, но колкото повече отлагаш, толкова по-тежко става положението. Гълъб Донев не е реформатор и това се вижда от бюджета, не само от бюджетния дефицит, но и от липсата на реформи.

Асен Василев, ПП

Вие явно сте твърдо решен да съсипете българската икономика, не знам защо го правите, но моят съвет е откажете се, изтеглете го, преработете го из основи и искам да се обърна към колегите от ПБ, ако натиснете копчето ставате съучастници в тази катастрофа. Ще ви пусна думите на премиера - "днес слагаме край на оправданията с предишните", май нещо не сложихте край.

Цончо Ганев, Възраждане

Бюджетът на Радев е по много от същото, бюджетът на Радев е изцюло това което правеше Борисов, това което правеше пеевски, това което правеше асен василев и нищго по-различно, абсолютно нищо.

От Прогресивна България коментираха, че е трудна задачата.

Константин Проданов, ПБ За първи път се опитваме да съхраним икономиката да запази треекторията си на растеж, да постигнем фискална консолидация, същевременно да подкрепим и най-уязвимите без да подклаждаме допълнителна инфлация.

Очаква се през следващите две седмици повечето партии да предложат промени между двете четения на законопроекта.