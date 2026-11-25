Протестът в подкрепа на варненския кмет Благомир Коцев започна и в София. Гражданите се събраха на улица „Георгий Сава Раковски“. Малко преди включването беше блокирано и движението в района.

Снимка: БНТ, Виктор Борисов

Протестът преминава под наслов „Заедно с Благо срещу мафията“, а мястото не е избрано случайно. По думите на организаторите именно там се намира централата на една от икономическите групировки, свързвани с Варна, които според тях са узурпирали влиянието в страната.

В демонстрацията в София участват и народни представители от „Продължаваме промяната“ и „Демократична България“.

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