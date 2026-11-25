Около два часа и половина бяха необходими на депутатите, за да приемат Закона за бюджета на общественото осигуряване за догодина на първо четене. "За" гласуваха 123-ма депутати , "против" - 46 и 32-ма "въздържал се".

Основните критики на опозицията и експертите отново бяха свързани с липсата на достатъчно реформи.

Илиана Жекова, ГЕРБ-СДС: "6,717 млрд. евро е сметката, която ще трябва правителството да трансферира от държавния бюджет, за да покрие дефицита в държавното обществено осигуряване. Това е с 233 милиона повече от заложеното за 2026 година." Айтен Сабри, ДПС: "Проектът осигурява плащания за една година, липсва реформа, която да каже как системата ще се осигурява в дългосрочен план, липсва ясна сметка как ще се развива дефицитът при застаряващо население."

Елисавета Белобрадова, ДБ: "Българското семейство трябва да е в центъра на усилията на държавата, това е ясно за всички. Когато приемаме бюджет трябва да си зададем въпроса, който родителите си задават у дома - ще им стигнат ли парите за сметките. Всички мерки са пари на калпак, затова няма да имат значение за българските домакинства."

Отново от ПП поискаха да се увеличи до 100% доплащането при връщане на майките отново на работа през втората година майчинство.

Стою Стоев, ПП: "Вижте какво каза вашият министър-председател - спираме с оправданията, искаме действия и какви са вашите действия - без мотиви, защо не го увеличавате на 100%, нямате никакви мотиви."

Наталия Ефремова, министър на труда и социалната политика: "Става въпрос за ефекта от тази мярка, към момента изчисленията показват, че при 50% стимул се връщат около 14 хиляди майки."

Министърът обясни, че предстои да се установи какъв ще е ефектът при увеличение до 75%.

Георги Георгиев, "Възраждане": "Бедността остава заложена в минималната пенсия, това може да се каже от бюджета на ДОО, политика, която се продължава от много правителства насам."

Новият бюджет е в размер на 16,53 млрд. евро. Разходите за пенсии са 14, 67 млрд. евро. В бюджета е заложено увеличение на пенсиите по швейцарското правило от юли, като се очаква то да бъде между 7 и 8%.

Увеличава се минималната пенсия до 374, 62 евро, както и таванът на пенсиите до 1874 евро. Минималният осигурителен праг се вдига до 660 евро, а максималният до 2400 евро.

Сред темите предизвикали спор в залата днес беше размерът на обезщетението, което получават майките ако се върнат на работа през втората година майчинство. В бюджета е заложено те да получават 75% от обезщетението, а от опозицията настояват да взимат 100%.

В зала бюджетът беше защитен от ресорния министър Наталия Ефремова.

Снимки: БТА

Наталия Ефремова, министър на труда и социалната политика: "Бюджетът на Държавното обществено осигуряване не е просто сбор от приходи и разходи, той е израз на отношението на правителството към хората, които работят, но и към хората, които са работили цял живот."

Депутатите продължават работа с гласуване за първо четене на проекта за държавен бюджет.