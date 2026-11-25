Не трябва да се спекулира с този процес, няма наложена глоба към настоящия момент, заяви вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев на брифинг в Министерския съвет по повод представения вчера Есенен пакет на Европейския семестър за 2027 г. От Европейската комисия (ЕК) отчитат, че предприетите действия в отговор на препоръките за коригиране на прекомерния дефицит не са достатъчни.

Ако е имало критики, те са насочени към Бюджет 2026, каза Пулев и добави:

"Ако е имало критики, те са насочени към три месеца от нашето правителство, но те са присъда за три години преди това – много лоша фискална политика и липса на каквато и да е финансова дисциплина."

Според него няма изразени критики към бюджета за 2027 г.

"Напротив – това е един инструмент, който започва един много тежък, оздравителен процес на публичните финанси", коментира още вицепремиерът.

Ще влезем в редица конструктивни преговори, каза Пулев. На 11 декември предстои среща със Съвета по икономически и финансови въпроси – ЕКОФИН, като държавата ще бъде представлявана от Министерството на финансите, което ще отстоява позициите, обясни той.

Попитан дали в преговорите страната ни ще успее да избегне налагането на глоба, Пулев увери, че ще бъде направено всичко възможно. Той посочи, че България има все още най-ниското съотношение на публичен дълг към брутния вътрешен продукт и подчерта мерките на правителството за свиване на дефицита.

"Да, теоретично има някакъв риск да се спрат европейските фондове, но на практика виждате съвсем друго отношение и подкрепа, и конструктивен диалог с Европа", заяви още Пулев.

Според него благодарение на работата и усилията на вицепремиера Атанас Пеканов правителството е успяло да активира средствата по Плана за възстановяване и устойчивост. Пулев каза, че той лично е оптимист, че държавният интерес ще бъде защитен.