Европейската комисия предложи България да бъде глобена заради неизпълнение на препоръките по процедурата за свръхдефицит за 2026 година. Решението предстои да вземат финансовите министри на Европейския съюз в началото на декември. Защо се наложи тази мярка и какво следва?

От Страсбург предават специалните пратеници на БНТ Тоня Димитрова и Владимир Богдански.

Европейската комисия реши да направи следващата, по-строга стъпка от процедурата по свръхдефицит и да прибегне до по-тежка мярка – налагането на глоба. До момента нито една държава не е глобявана за свръхдефицит.

За първи път от 10 години Европейската комисия прави препоръка на Европейския съвет за глоба. За първи път България е предложена и по новите правила, според които средствата, които трябва да платим, са 10 пъти по-малко. Причината – нетните разходи на страната ни за 2026 година са с отклонение от 2,3% от БВП – много по-голямо от препоръчаното. Новината съобщи еврокомисарят по икономика Валдис Домбровскис в пленарната зала на Европейския парламент.

Валдис Домбровскис, еврокомисар по икономиката и производителността: „За България и Унгария установихме, че отговорът им по процедурата за свръхдефицит е недостатъчен и двете държави представляват особено сериозни случаи на неизпълнение. Това изисква приемане на следващата стъпка по процедурата по свръхдефицит срещу тези две държави членки. Ето защо Европейската комисия препоръча на Европейския съвет да приеме решение по член 126 от Договора на ЕС, с което да се установи, че не са предприети ефективни действия. Това за България, като страна членка на еврозоната, ще отключи възможността за глоба на стойност 0,02% от БВП.“

За 2027 г. Комисията отбелязва, че мерките, включени в проекта на бюджетен план и обявени от България, имат ясно изразен рестриктивен характер и биха компенсирали отчасти много значителното отклонение, прогнозирано за 2026 г.

"БНТ: Колко сериозна е ситуацията в България, защо се наложи тази препоръка и каква е оценката ви за предложения от правителството бюджет за 2027 г.? Валдис Домбровскис, еврокомисар по икономиката и производителността: "България имаше много съществено отклонение от фискалната траектория, особено тази година. По отношение на проектобюджета за следващата година българските власти предлагат доста амбициозен проект, което допринася значително за намаляването на това отклонение от фискалните правила."

Решението за глобата ще бъде взето на Съвета на финансовите министри на 11 декември. Препоръката на Еврокомисията се приема автоматично и за да бъде отхвърлена финансовата санкция, ще е необходимо така нареченото обратно квалифицирано мнозинство, или 2/3 от държавите членки ще трябва да гласуват против това да бъдем глобени. Страната ни ще бъде подложена и на задълбочен скрининг за икономически дисбаланси през първата половина на 2027 година.