Френският президент Еманюел Макрон обмисля да запише в Конституцията своеобразно „златно правило“ за бюджета, като възобнови реформата от 2011 г., която така и не беше доведена докрай. Но може ли тази инициатива на държавния глава, повдигната в изненадващ момент, наистина да бъде успешна?

„Това е дебат, който не е нелегитимен“

В самолета на път за Тулуза в неделя, 23 ноември, за визита, посветена на индустриални теми, Еманюел Макрон потвърди пред вестник „Фигаро“ информацията, оповестена същата сутрин от „Ла Трибюн“. Президентът действително обмисля да възобнови конституционна реформа, започната през 2011 г. по време на управлението на Саркози и правителството на Франсоа Фийон, която така и не беше доведена докрай.

Идеята е да се въведе своеобразно „златно правило“ за бюджета – мярка, която присъства и в програмите на няколко кандидати за президентските избори. По онова време текстът, гласуван от депутатите и сенаторите, предвиждаше създаването на рамков закон за многогодишно планиране на публичните финанси, който да определя таван на разходите и минимален праг на приходите. Тези параметри трябваше да се прилагат при изготвянето на ежегодните финансови закони.

„Ако нестабилността продължи до януари, дебатът за златното правило от 2011 г. може да бъде една от възможностите за обсъждане“, заявява държавният глава пред всекидневника.

Тъй като текстът вече е приет от двете камари на парламента при идентични условия, Еманюел Макрон трябва само да свика Конгреса във Версай, за да бъде подложен на окончателно гласуване. Реформата ще бъде приета, ако получи подкрепата на три пети от подадените гласове, след което може да бъде вписана в Конституцията.

Но пет месеца преди президентските избори каква е целта на Еманюел Макрон, поставяйки тази идея в центъра на обществения дебат?

„Той се опитва да наложи темата за дълга в предизборната кампания“

„Не съм експерт по психологията на президентите, но имам чувството, че той все още се опитва да напомни за себе си...“, иронизира представител на центристкия блок.

От Елисейскияя дворец обосновават инициативата с „международен финансов контекст, който рязко се е влошил“.

„Тази нестабилност засяга особено силно Франция“, заявява обкръжението на президента на Републиката. Оттам посочват „по-неблагоприятното състояние на публичните финанси в сравнение със съседните ни държави“, „опасенията около бюджета за 2027 г.“, като същевременно изразяват надежда, че „ситуацията ще бъде овладяна“. Споменават се и „опасенията във връзка с изборите през 2027 г. и способността или желанието на бъдещите управляващи да контролират дълга“.

Дали Еманюел Макрон не се опитва да предпази Франция от идването на власт на кандидат, който не би проявил интерес към подобряването на публичните финанси? И така да се намеси, поне до известна степен, в политическите решения на своя наследник?

„Златното правило не ограничава свободата на правителствата, тъй като те сами ще определят посоката. Но ги задължава да я спазват – посока, която може да вдъхне доверие на инвеститорите“, обяснява обкръжението на Еманюел Макрон пред franceinfo.

„Еманюел Макрон преследва двойна цел. На първо място – икономическа, като иска да успокои финансовите пазари. Но преди всичко – политическа. След като не успя да наложи идеята си за коалиция, обхващаща от Рафаел Глюксман до Едуар Филип, той се опитва да наложи темата за дълга в предизборната кампания“, коментира политологът Бенжамен Морел. „Левицата обаче няма необходимата убедителност по този въпрос, а избирателите на Националния сбор са разделени по темата.“

„Щит срещу краткосрочното мислене“

Други виждат в инициативата и средство за ограничаване на действията на Националното събрание, което след 2027 г. може да остане без ясно парламентарно мнозинство.

„Това предложение защитава държава, в която политическата нестабилност вероятно ще се пренесе и в парламента“, заявява съветник на изпълнителната власт. „Златното правило би се превърнало в щит срещу малодушието, липсата на смелост и краткосрочното мислене на политици, които мислят повече за собственото си преизбиране, отколкото за бъдещето на страната.“

Мярката обаче предизвиква недоволство отляво.

„Това е малко като историята на човек, който, след като е изпразнил хазната, иска да му бъде забранено да влиза в казиното!“, казва представител на Социалистическата партия.

Опонентите на Еманюел Макрон не пропускат да напомнят, че държавният дълг е нараснал с около 1300 милиарда евро, откакто той пое властта през 2017 г.

В комюнике депутатът от „Непокорна Франция“ Ерик Кокерел, председател на Комисията по финанси в Националното събрание, осъжда опит за „окончателно блокиране“. „Неприемливо е господин Макрон да предлага шест месеца преди края на мандата си да промени Конституцията в ущърб на парламентарната демокрация, като ограничи възможностите за определяне на икономическата и бюджетната политика на страната“, критикува съюзникът на Жан-Люк Меланшон.

Може ли да бъде постигнато мнозинство от три пети сред депутатите и сенаторите, събрани на Конгрес, без подкрепата на левицата?

„Все още не е ясно. Освен това дали всички парламентаристи от обединената левица биха искали да му направят подобен подарък“, пита стратег от президентския лагер.

„Ние го защитаваме от години“

В социалната мрежа Екс кандидатът на Републиканците Бруно Ретайо приветства „добра инициатива“, като същевременно упрекна президента, че е изчакал „десетия бюджет, приет по време на неговото управление“, за да се замисли по въпроса.

От страна на „Хоризонти“ също не се очакват изненади, ако текстът бъде внесен за разглеждане от парламентаристите.

„Това е част от нашата президентска програма. Ние сме последователни хора.“, заявява Лоран Марканжели, председател на парламентарната група на партията на Едуар Филип.

Кандидатът на десния център действително иска „чрез референдум, в началото на петгодишния мандат, да бъде прието златно правило, което да наложи на управляващите публичните финанси траектория за тяхното възстановяване“, се посочва в програмата му.

„Ние защитаваме златното правило от години“, заявява източник от партията MoDem, според когото и депутатите от групата на Марк Фено биха подкрепили подобна инициатива.

Габриел Атал планира да въведе „двойно златно правило за бюджета: балансирани бюджети в рамките на десет години, освен в случай на извънредна криза, и забрана текущите разходи да надвишават разходите за бъдещето“, според програмата, публикувана на неговия предизборен сайт.

Следователно се очаква и депутатите от „Ренесанс“ да подкрепят инициативата.

„Защо не? Ние вече не сме изненадани“, споделя представител на партията, без особен ентусиазъм.

„Президентът ще излезе укрепен“

Остава сложният въпрос за позицията на „Национален сбор“.

„Ние поискахме това. Би било жалко да не подкрепим подобна мярка“, заяви в неделя кандидатът на крайнодясната партия Марин Льо Пен в интервю за France 2 и France Inter.

„Радвам се, че Еманюел Макрон чу Жордан Бардела“, добави тя, припомняйки, че на 5 ноември председателят на „Национален сбор“ е поискал от държавния глава спешно да пристъпи към конституционна реформа, която да запише златно правило, на фона на блокирания дебат за приемането на бюджета за 2027 г.

Но фаворитката в социологическите проучвания вече постави важно предварително условие:

„Това, което искам, е все пак да видя какво точно ще представлява това златно правило, защото ние работихме по предложение с много по-добри параметри. Това не беше случаят със старата реформа, предложена от Франсоа Фийон“, заяви Марин Льо Пен пред France 2 и France Inter.

Това обаче би означавало да се започне отначало с изготвянето на нов текст, който трябва да бъде приет от двете камари при идентични условия, преди да бъде свикан Конгресът.

„Това би било сложно от гледна точка на графика“, отбелязва парламентарен източник, тъй като президентските избори са само след няколко месеца.

За привържениците на президента на Републиката ситуацията във всички случаи изглежда благоприятна.

„И в двата случая президентът ще излезе укрепен. Или парламентът ще покаже с вота си, че не желае сериозно да спазва бюджетната траектория, и така ще демонстрира своята отговорност за настоящото финансово положение. Или ще приеме предложението и президентът ще е направил голяма услуга на страната си в момент, когато партии с абсурдни икономически програми са на прага на втория тур“, смята съветник на изпълнителната власт.

Предложението обаче вече е излязло извън рамките на обикновените разсъждения на Еманюел Макрон.

Според информация на franceinfo министър-председателят Себастиен Льокорню е провел консултации миналата седмица с Жерар Ларше, председател на Сената, и Яел Браун-Пиве, председател на Националното събрание.

„Позицията му по принцип все още не е окончателна“, разкрива човек от обкръжението му.

Изпълнителната власт вече е проучила и обществените нагласи към предложението. Според проучване на Ifop, проведено в средата на ноември по поръчка на правителствената информационна служба и с резултати, проверени от franceinfo, 76% от французите подкрепят вписването на подобно златно правило в Конституцията, а 69% смятат, че тази мярка ще позволи по-добро управление на бюджетните дефицити.

Тази широка обществена подкрепа може да подтикне Еманюел Макрон да реализира идеята си. Вече се предвижда през януари следващата година да се проведе среща на политическите сили, посветена на темата.

Статията е написана от Марго Дюге (France Télévisions) и е публикувана първоначално на 24 ноември 2026 г.