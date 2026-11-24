Преди десет години британците избраха да напуснат Европейския съюз. Днес тенденцията изглежда сякаш се обръща. В Брюксел британският премиер Анди Бърнъм се срещна с европейските лидери с една амбиция: да изглади отношенията, които сериозно се влошиха след Брекзит.

Последиците от тази раздяла станаха трудни за игнориране. За британската икономика, бизнеса, студентите и обикновените пътуващи напускането на Съюза усложни много неща. Общественото мнение изглежда е силно повлияно от това: според данни, цитирани в радиорепортажа, трима от всеки четирима британци днес биха подкрепили сближаване с Европа.

По-малко граници, по-малко бумащина

Първият основен проблем е търговският обмен. След Брекзит износът за европейския пазар понякога се превръща в истинска полоса с препятствия. Допълнителни проверки, сертификати, административни формалности... При пресните храни дори един липсващ документ може да доведе до унищожаването на цяла партида.

Затова Лондон иска да опрости търговията с основния си пазар. Водят се преговори най-вече за хранителните продукти и хармонизирането на правилата между двете страни. Това обаче има цена: за да си възвърнат плавния поток на стоките, британците ще трябва да се съгласят на по-голямо съвпадение с европейските стандарти.

Анди Бърнъм изтъква и аргумент, който пряко засяга джоба на британците – цената на храните. Той смята, че опростяването на търговията може да намали разходите на бизнеса и потенциално да доведе до по-ниски цени. „Възможно е цените на храните да бъдат понижени и не мога да пренебрегна този факт“, заявява той.

Друг приоритет е младото поколение

Целта е да се улеснят престоите и студентският обмен между Обединеното кралство и страните от ЕС. Обсъжданията биха могли да позволят на хиляди млади хора да живеят най-малко три години от двете страни на Ламанша с далеч по-малко административни ограничения. Енергетиката също е на дневен ред – обсъжда се сближаване на пазарите на въглеродни емисии и евентуално британско участие в европейския пазар на електроенергия. С други думи – повече сътрудничество и по-малко бариери.

Друга тема, повдигната от Анди Бърнъм, е засиленото сътрудничество в областта на имиграцията, включително възможността за общ план за действие по отношение на Ламаншът. Британският премиер вижда в това важен акцент от преговорите, макар към момента да няма окончателни договорености.

Анди Бърнъм си разчиства сметките с архитектите на Брекзит

Промяната в тона е и политическа. Лейбъриствият премиер Анди Бърнъм не спестява критиките си към споразумението, договорено от консерваторите, които бяха на власт по време на Брекзит.

Тази седмица пред британския парламент той обяви намерението си да се бори в Брюксел за ново споразумение, с което да поправи грешките на своите предшественици. „Ще се боря в Брюксел за ново споразумение, което да подобри сделката за Брекзит на консерваторите. Истината е, че договорената от тях сделка не беше достатъчно добра за Великобритания. Това е факт и огромното мнозинство от населението го знае. Консерваторите също го знаят. Те скъсаха връзките с нашия най-голям пазар, с нашите стари приятели и съседи. Унищожиха всички тези взаимоотношения.“

Снимка: YVES HERMAN / AFP - Британският премиер Анди Бърнъм (Ц) позира с президента на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен (Л) и президента на Европейския съвет Антонио Коща (Д), когато пристига на Съвета на ЕС за среща на върха между ЕС и Великобритания в Брюксел на 20 ноември 2026 г.

Защо точно сега се говори за сближаване? Защото светът се промени. Привилегированите отношения САЩ загубиха част от блясъка си след завръщането на Доналд Тръмп в Белия дом. Войната в Украйна, международното напрежение, климатичните промени и китайските амбиции са предизвикателства, с които Обединеното кралство трябва да се справя – но за разлика от страните - членки на ЕС, то вече го прави извън европейската рамка.

Освен това самите британци изглежда са променили мнението си. Съжалението расте, особено сред младите поколения. Брекзит беше посрещнат с гръмки обещания, но десет години по-късно равносметката му е все по-оспорвана.

Трудни преговори

Зашиването на скъсаните нишки няма да бъде лесна задача. Дипломатите, участвали в безкрайните преговори по Брекзит, все още помнят колко изтощителен е бил процесът. Предварителните дипломатически разговори преди днешната среща на върха също бяха тежки – дипломат, цитиран от AFP, дори ги определи като „ад“.

Първото споразумение бе договорено с изключителна педантичност, като всяка запетая беше внимателно претеглена. Всяко връщане към него днес рискува да отвори стари рани и разногласия.

Сближаването обаче има цена. За да постигне по-свободен стокообмен, Обединеното кралство ще трябва да се съгласи на по-тясно съобразяване с европейските правила. Това означава и частично споделяне на суверенитет. Ако Лондон иска да отиде още по-далеч, неизбежно ще възникне и въпросът за вноската в бюджета на ЕС.

Когато Брекзит усложнява дори пътуванията

Има житейски примери, които онагледяват политическите решения по-добре от хиляди думи. Историята на Карл Бушби е точно такава.

Този британски пътешественик току-що се завърна в родния си град Хъл в Англия след 28 години пешеходен преход и изминати около 50 000 километра от най-южната точка на Чили. Това завръщане обаче можеше да бъде много по-просто. Заради Брекзит британските граждани вече нямат право да пребивават повече от 90 дни последователно в Шенгенското пространство. За да продължи европейската част от пътуването си, Бушби е трябвало да планира тримесечни прекъсвания извън територията на ЕС.

Този случай нагледно показва как Брекзит промени ежедневието – дори при най-необичайните пътешествия.

Означава ли това завръщане в ЕС?

Едва ли. Завръщането в Европейския съюз изобщо не е на дневен ред. Настоящото сближаване е много по-прагматично по своя характер. И то си има цена: приемане на европейските правила, споделяне на суверенитет, а при задълбочаване на отношенията – и финансова вноска в общия бюджет.

Тези отстъпки са изключително чувствителни в политически план за страна, където Брекзит все още дълбоко разделя обществото. Британските жълти вестници не пропускат удобен момент да извадят наяве стари митове за привидни европейски забрани върху традиционни храни.

Обединеното кралство иска да си върне определени ползи от членството, без обаче да обмисля пълно завръщане в клуба. Десет години след като хлопна вратата, Лондон отново отправя поглед към Брюксел. Остава да разберем докъде са готови да стигнат британците в това ново сближаване с бившите си партньори.

Статия, написана от Emmanuel Duvivier (RTBF), първоначално публикувана на 20 ноември 2026 г.