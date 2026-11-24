Пострадалите от сексуално насилие в Бавария могат да преминат през медицински преглед и да запазят доказателства за посегателството, без веднага да подават сигнал в полицията. Къде се предлага тази услуга, кой поема разходите и колко дълго се пазят доказателствата?

След сексуално насилие пострадалите често са в състояние на шок. За много от тях обръщането към полицията непосредствено след случилото се е сериозна психологическа бариера. В същото време е важно възможните доказателства да бъдат събрани възможно най-скоро. Тази възможност се осигурява чрез поверително медицинско документиране и събиране на доказателства.

Във Вюрцбург услугата вече се разширява. В инициативата участват женската клиника, детската клиника, центърът Childhood-Haus, Институтът по съдебна медицина и сдружението Wildwasser. Съвместната им работа дава възможност на пострадалите да запазят важни доказателства и на по-късен етап сами да решат дали да се обърнат към полицията.

Защо е важна поверителната експертиза на доказателства?

Физическите следи от насилие могат с времето да избледнеят или напълно да изчезнат. Затова е важно пострадалите да потърсят медицинска помощ възможно най-скоро.

При поверителната експертиза медицински специалисти извършват преглед, събират възможните следи от посегателството и документират установените наранявания.

Събраните доказателства и медицинската документация се съхраняват на сигурно място. Ако пострадалите решат впоследствие да подадат сигнал в полицията, тези материали могат да бъдат използвани в разследването и съдебното производство.

Напълно анонимна ли е процедурата?

Не. Пострадалите трябва да предоставят името и адреса си. Това е необходимо, за да могат събраните доказателства да бъдат идентифицирани и свързани с конкретния случай на по-късен етап.

Доказателствата обаче се предоставят на полицията, прокуратурата или други институции само с изричното съгласие на пострадалото лице. Така то запазва правото само да реши дали и кога да подаде сигнал.

Кой поема разходите?

Разходите за поверителната експертиза се поемат от задължителните здравноосигурителни каси в Германия. Условието е пострадалите да имат здравно осигуряване.

Разплащането се извършва по поверителен начин. Здравноосигурителната каса не получава информация за това кое конкретно осигурено лице е преминало през експертизата.

Колко дълго се съхраняват доказателствата?

Събраните следи и медицинската документация обикновено се съхраняват в продължение на две години. Пострадалите могат да поискат срокът да бъде удължен или доказателствата да бъдат унищожени по-рано.

За непълнолетните е предвидена възможност за съхранение до навършване на 20-годишна възраст. Така те разполагат с повече време, за да решат дали на по-късен етап да подадат сигнал.

Къде има пунктове за помощ в Бавария?

По данни на Министерството на здравеопазването на Бавария в провинцията има повече от 20 места, които предлагат поверително събиране на доказателства. Сред тях са болници, лекарски кабинети и институти по съдебна медицина.

Услугата обаче не се предлага във всички региони. В актуалния списък на министерството не са посочени пунктове за помощ в административните области Средна Франкония и Горен Пфалц.

Различни са и групите, които отделните заведения приемат. Някои са специализирани в работата с жени, а други оказват помощ на деца и младежи или на възрастни пострадали.

Пълният списък с адреси и телефони за връзка, както и информация за възрастовите групи и видовете насилие, с които се занимава всяко заведение, е публикуван на интернет страницата на Министерството на здравеопазването на Бавария.

По материал на Лена Дойч (BR), публикуван първоначално на 24 ноември 2026 г.