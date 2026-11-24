Групата на „Обнови Европа“ в Европейския парламент осъди решението на Общинската избирателна комисия (ОИК) във Варна да прекрати предсрочно пълномощията на кмета на града Благомир Коцев. В официална позиция формацията определя случая като опасен прецедент и призовава Европейската комисия да поиска обяснения от българските власти.

Според „Обнови Европа“ решението на ОИК е свързано с отпуск, който Коцев е ползвал по време на задържането си под стража. „Така се създава абсурден и опасен прецедент: първо избран кмет е лишен от свобода чрез арест, който съдът впоследствие обявява за незаконен; след това същото незаконно задържане се третира като „неоправдано отсъствие от работа“ и се използва като основание да му бъде отнет мандатът“, посочват от политическата група.

Председателят на „Обнови Европа“ Валери Айе заявява, че обстоятелствата около решението повдигат въпроси за пропорционалността, демократичната отчетност и върховенството на правото.

Валери Айе, председател на „Обнови Европа“: „Обстоятелствата около това решение повдигат сериозни въпроси относно пропорционалността, демократичната отчетност и върховенството на правото. Отстраняването на избран кмет на основание отсъствие от работа в период, в който той е бил задържан, изисква особено щателна проверка.

Призовава Европейската комисия да следи развитието на случая, да поиска разяснения от българските власти и да оцени последиците му за върховенството на правото.

Позиция изрази и Никола Минчев, ръководител на българската делегация на „Продължаваме Промяната“ в групата. Той направи паралел между атаките срещу корабоплаването в Черно море и решението на ОИК във Варна.

Никола Минчев, ръководител на българската делегация на „Продължаваме Промяната“: „Дронове потапят кораби край Варна, а изборните органи са заети да броят дните отпуск на кмета – дни, които той прекара в задържане, обявено за незаконно. Решения като днешното са нещо повече от отстраняването на един неудобен за статуквото кмет. Целта им е да отчуждят гражданите от собствената им държава и да им покажат, че властта следва свои собствени правила, а не здравия разум.“

Групата на „Обнови Европа“ ще постави въпроса пред европейския комисар по въпросите на демокрацията, правосъдието и върховенството на правото Майкъл Макграт.