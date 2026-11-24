НАТО ще предостави на Полша самолет за ранно предупреждение AWACS. Това съобщи полският заместник-министър на отбраната след среща на съюзниците в Брюксел, на която беше обсъдено навлизането на руски ракети във въздушното пространство на страната.

Павел Залевски заяви, че Северноатлантическият съвет – основният орган за вземане на решения в Алианса – е потвърдил решението на заседание в понеделник.

Той отдаде заслуга за постигнатото на усилията на министъра на отбраната Владислав Кошиняк-Камиш и на тесните му контакти с върховния главнокомандващ на съюзническите сили на НАТО в Европа генерал Алексус Гринкевич.

Варшава беше поискала от съюзниците допълнителни самолети, за да укрепи противовъздушната си отбрана.

Разговорите последваха руската атака срещу Западна Украйна в петък, по време на която три обекта са навлезли на територията на Югоизточна Полша.

Отломки бяха открити на три места в областите Люблин и Подкарпатие. По-късно те бяха идентифицирани като части от руски крилати ракети Х-101.

Залевски съобщи, че посланиците на страните членки са изразили „пълна солидарност“ с Полша и разглеждат инцидента като част от по-широката ескалация на руските действия срещу НАТО.

По думите му нито един от съюзниците не се съмнява, че действията на Москва са били преднамерени.

Попитан как решенията от понеделник ще предпазят Полша от ново нападение, той заяви, че Русия е готова да поема значително по-високи рискове, включително да продължи подобни действия.

„Русия ескалира действията си в Украйна, но ще ги ескалира и срещу НАТО“, каза Залевски пред журналисти.

В публикация в социалната мрежа X Кошиняк-Камиш заяви, че самолетите за ранно предупреждение на Алианса вече допринасят за защитата на полското въздушно пространство. Той ги определи като „значително допълнение“ към наземните системи за противовъздушна отбрана, полските изтребители F-16 и самолетите на съюзниците.

Залевски добави, че външните министри на страните от НАТО ще се срещнат следващата седмица, за да обсъдят допълнителни предложения на Полша. По думите му няколко държави вече са заявили готовност да предоставят и други разузнавателни средства.

В понеделник в Берлин генералният секретар на НАТО Марк Рюте определи навлизането на ракетите като „опасен инцидент“, свързан с Русия. Той обаче подчерта, че властите трябва да установят дали случилото се е било умишлено.

Германският канцлер Фридрих Мерц заяви, че Русия трябва незабавно да прекрати „тези опасни провокации“. Той увери, че Полша може да разчита на „пълната солидарност“ на Берлин.

Мерц подчерта, че НАТО ще защитава територията на Алианса, ако това се наложи.

Полското външно министерство съобщи, че руският посланик ще бъде извикан, след като приключат необходимите процедури, включително проверките на военните и службите за сигурност.

Източници: PAP, TVN24