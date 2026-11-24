Европейската комисия предлага на държавите - членки на ЕС, да извадят петролната рафинерия „Кулеви“ от санкционния списък на блока, съобщава изданието The Kyiv Independent.

Според публикацията рафинерията е решила да диверсифицира източниците си за доставка на петрол в отговор на заплахата от санкции на ЕС.

„Сега тя доставя петрола си от Либия вместо от Русия, което накара Комисията да предложи на държавите членки да я премахнат от списъка със санкционирани субекти“, се посочва в статията.

През юли стана ясно, че рафинерията „Кулеви“ е включена в 21-вия пакет от санкции на ЕС, като на съоръжението беше даден шестмесечен гратисен период преди пълното влизане в сила на ограниченията.

По-късно компанията Black Sea Petroleum излезе с изявление, в което обяви, че от 23 август петролната рафинерия „Кулеви“ е започнала да преработва изцяло неруски суров петрол, с което успешно е приключила замяната на руските доставки.

Статия, написана от Tamar Tabatadze (GPB_EN), първоначално публикувана на 24 ноември 2026 г.