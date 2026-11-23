Правителството на Армения публикува проект за нова конституция. Според медийни публикации в преамбюла вече липсва позоваване на Декларацията за независимост от 1990 г., свързана с въпроса за обединението на Армения и Нагорни Карабах. Баку смята този запис за една от основните пречки пред окончателно мирно споразумение между двете страни.

Премиерът Никол Пашинян потвърди в обръщение, че проектът „отхвърля логиката на Декларацията за независимост от 1990 г., тоест логиката на конфликта“. В член 8 се посочва, че целта на външната политика на Армения е гарантирането на мира. „Това е епохално заявление“, казва Пашинян.

Според него това не е отстъпка пред външен натиск.

„Целта ни е да превърнем Република Армения от изкопан окоп в кръстопът на мира – в държава с армия, способна самостоятелно да защитава границите си и целостта на международно признатата си територия“, заявява той.

Пашинян поема „цялата политическа, хуманитарна и морална отговорност“ и обещава, че след приемането на конституцията Армения ще подпише и ратифицира мирното споразумение с Азербайджан и ще постигне „институционален, траен и необратим мир“.

По думите му за първи път арменците ще имат едновременно мир и независимост, защото досега „по правило са имали или мир, или държава“. Конфликтът за Карабах според него е довел Армения „до ръба на загубата на държавност“.

Референдум и обещание за оставка

На парламентарната група на управляващия „Граждански договор“ не достигат шест мандата, за да инициира референдум за конституцията. Затова Пашинян предлага на опозицията да гласува в подкрепа на допитване до народа. Условията му са две:

ако гражданите гласуват против и конституцията не бъде приета, той ще подаде оставка;

ако я подкрепят, няма да се кандидатира отново за премиер на следващите избори, редовни или предсрочни, а до тях ще работи за приключването на мирния процес.

Опозицията отхвърля предложението и твърди, че промяната в конституцията означава приемане на исканията на Азербайджан. Пашинян нарича опонентите си „триглавата партия на войната“.

Статия, написана от Теона Нозадзе (Обществена телевизия на Грузия – GPB), първоначално публикувана на 23 ноември 2026 г.