План за масови съкращения в Държавната консолидационна компания представи вицепремиерът и министър на икономиката Александър Пулев.
Във всяка една от деветте компании от холдинга ще бъдат съкратени хора, за да бъдат спестени 3 млн. евро на годишна база. Отделно се закриват дружествата "Монтажи" и "Иганово", което беше създадено за общо предприятие с германската "Райнметал".
Обединяват се компаниите "Еко антрацит" и "Еко инженеринг". В самото министерство съкратените щатове са 40. Отделно министерството е прекратило и поръчки за над 260 млн. евро.
Александър Пулев, вицепремиер и министър на икономиката: "Корупцията в Министерството на икономиката си имаше цена – в случая цената е 262 млн. евро, успяхме с общи усилия да спасим 262 млн. евро. Предприехме цялостна реформа в ДКК – в системата на ДКК има девет публични предприятия, това означава девет екипа за човешки ресурси, девет счетоводни структури, девет правни екипа, девет звена за финансов контрол, девет IT отдела, девет отдела "Бизнес развитие и стратегия" – всичките тези девет отдела се закриват и се централизират всички тези функции като централизиран център в ДКК."