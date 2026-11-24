План за масови съкращения в Държавната консолидационна компания представи вицепремиерът и министър на икономиката Александър Пулев.

Във всяка една от деветте компании от холдинга ще бъдат съкратени хора, за да бъдат спестени 3 млн. евро на годишна база. Отделно се закриват дружествата "Монтажи" и "Иганово", което беше създадено за общо предприятие с германската "Райнметал".

Обединяват се компаниите "Еко антрацит" и "Еко инженеринг". В самото министерство съкратените щатове са 40. Отделно министерството е прекратило и поръчки за над 260 млн. евро.