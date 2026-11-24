17 готвачи участваха във френското Световно първенство по яйчена майонеза, което се проведе край Париж.

Участниците приготвиха скромната съставка до съвършенство и добавиха свой собствен щрих към френската класика. Някои от тях са носители на престижната звезда Мишлен.

Готвач от Реймс например добави желе от розово шампанско и мариновано грозде към своето творение. Цената на яйчената майонеза в менюто на френските бистра е между 2,50 евро и 8 евро, но в някои луксозни заведения може да достигне до 14 евро. Победител в състезанието стана шеф-готвач от Париж. Той впечатли журито с по-лека и растително ориентирана интерпретация. Неговото ястие включва конфитиран яйчен жълтък, зърна лимец и желе от тръпчив сок на неузряло грозде.