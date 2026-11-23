Астрономи са открили, че две масивни звезди вероятно захранват свръхмасивната черна дупка в центъра на Млечния път, пише ScienceDaily.

Нови наблюдения и компютърни симулации разкриват изненадващия възможен източник на загадъчните облаци от газ в близост до черната дупка Стрелец А* (Sagittarius A*).

Международен изследователски екип, ръководен от Института по извънземна физика „Макс Планк“, е проследил тези компактни облаци до двойка масивни звезди, чиито мощни ветрове, изглежда, произвеждат материя, която в крайна сметка би могла да подхранва свръхмасивната черна дупка.

Резултатите от изследването са публикувани в сп. Astronomy & Astrophysics.

Центърът на нашата галактика е изключително наситена с небесни тела и активна среда. В самата ѝ сърцевина се намира Стрелец А* – свръхмасивна черна дупка, заобиколена от звезди, газ и прах, движещи се в област, в която доминират мощни гравитационни сили. Тази екстремна среда дава възможност на астрономите да изследват как се движи материята в близост до черните дупки и откъде идва материалът, който поддържа тяхната активност.

През последните две десетилетия инфрачервените наблюдения са разкрили наличието на няколко малки, плътни газови облака, които се движат в близост до Стрелец А*. Тези загадъчни „сгъстявания“ могат да предоставят важни улики за това как материята стига до черната дупка. Учените обаче се сблъскват с трудности при определянето на произхода на облаците и причините за тяхното формиране.

Едно от първите значими открития е направено през 2012 г., когато астрономите идентифицират компактен облак от йонизиран газ, наречен G2. Облакът, чиято маса е няколко пъти по-голяма от тази на Земята, излъчва характерни спектрални линии на водорода и хелия. Той следва силно удължена орбита около Стрелец А* и има слабо изразено продължение, което се влачи зад него, известно като G2t.

Анализирайки по-стари наблюдения, учените откриват друг подобен обект – G1, който се движи по траектория, тясно свързана с тази на G2. Приликите подсказват, че G1, G2 и G2t, както и друг наскоро открит компактен облак, вероятно не са отделни обекти. Вместо това те биха могли да представляват концентрации на газ в рамките на по-голям, непрекъснат поток.

За целите на изследването авторите му са използвали два съвременни инфрачервени спектрографа – SINFONI и ERIS. Въз основа на направените с тях наблюдения учените са определили позициите и скоростите на облаците, възстановили са траекториите им около Стрелец A* и са ги проследили назад във времето.

Най-подходящ източник се е оказала бинарната система IRS 16SW, включваща две масивни звезди, които обикалят една около друга на малко разстояние. Нейното местоположение и движение предоставят правдоподобно обяснение за потока от газ.

Компютърните модели са показали как звездните ветрове могат да създадат подобен поток.

Откритият механизъм обяснява как една двойна звезда може да породи няколко облака от газ в близки орбити. Ако част от този газ достигне Стрелец А*, ветровете от младите звезди се превръщат във възможен източник на материя за черната дупка.