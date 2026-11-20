Все по-често в ресторанти, чакални и семейни събирания възрастните разговарят, а децата до тях са съсредоточени в екраните си. За едни това е нормалната картина на днешното детство, за други – повод за тревога: на каква възраст детето трябва да получи първия си телефон и как ранният достъп влияе на развитието му?

Според най-новото проучване на Националния статистически институт на Испания, публикувано на 11 ноември, на 10 години телефон имат 20% от децата, на 12 години – 65%, а на 15 години – почти 96%. Доклад на УНИЦЕФ Испания от 2025 г. отчита средна възраст за първия смартфон от 10,8 години.

„Мозъкът в предпубертетна възраст все още се формира и детето трудно владее самоконтрола, планирането и емоционалната регулация“, обяснява психологът Росио Гарсия Торес. „Хронологичната възраст не е същото като психологическата зрялост.“

Испанската асоциация по педиатрия препоръчва смартфонът да се отложи максимално. Мария Хихон, експерт по цифрово благополучие и майка на 13-годишно момче и 10-годишно момиче, казва: „Възможно най-късно, по възможност на 16 години“. Ако е нужно по-рано, тя съветва „минималистичен“ телефон без достъп до социални мрежи, порнография, залагания и игри.

Учителката Милица Панич също планира да изчака до 16 години. Синът ѝ е на 13 и ползва обикновен телефон Nokia за обаждания и SMS. В клас тя вижда как се влошават четивната грамотност и вниманието на учениците. Според нея родителите често попадат в капана на клишето „не трябва да се забранява, а да се обяснява“: „Как ще научиш детето да се държи с тютюна, ако не го забраняваш до определена възраст и не го учиш междувременно?“

Как да се подготвят децата

И двете майки съветват разговорът да започне още в началното училище, на 8–9 години, за да разберат децата защо не им дават телефон. Хихон препоръчва да се обясни как работят допаминът и системата за награда, както се учи пътната безопасност. Най-важното, казва тя, е мерките да се възприемат като защита, а не като наказание.

Психологът Абел Домингес съветва родителите да говорят помежду си и да разберат колко от съучениците на детето имат телефон и дали то не се изолира социално. Според Гарсия Торес границите трябва да са ясни и предвидими, на децата трябва да се даде глас, а родителите да са пример. Децата трябва да знаят още, че могат да поискат помощ, ако някой се опита да ги излъже или измами.

Какво казват неврологът и изследванията

Давид Еспелета, вицепрезидент на Испанското дружество по неврология, казва, че на ЯМР се вижда по-слабо внимание, а без него по-трудно се усвояват знания. Според него резултатите от международното изследване PISA 2025 са свързани с прекомерната употреба на телефони и социални мрежи. Показателите за психично здраве се влошават от 2010–2012 г., когато смартфоните стават масови.

Проучване от 2025 г. в Journal of Human Development and Capabilities, обхванало над 100 000 млади хора, свързва смартфон, получен преди 13-годишна възраст, с по-лоши резултати за психичното здраве в ранна зряла възраст, включително по-слаба емоционална регулация и по-ниско самочувствие.

Еспелета съветва да не се спи с телефона, да се срещаме на живо и да четем на хартия. Според УНИЦЕФ Испания обаче четирима от десет тийнейджъри спят с телефона в стаята си.

Статия, написана от Paula Peña (RTVE), първоначално публикувана на 20 ноември 2026 г.