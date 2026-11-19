Космическият телескоп „Евклид“, изстрелян през 2023 г., откри първата си комета, наречена C/2026 S1, или накратко кометата „Евклид“, съобщава „Спейс“.

В рамките на мисията на Европейската космическа агенция (ЕКА), осъществена с участието на НАСА, орбиталната обсерватория е забелязала неизвестната досега комета на разстояние около 1,3 милиарда километра. Откритието е направено при наблюдения, проведени между 16 и 24 септември.

„Бях развълнуван, когато видях, че софтуерът ми е маркирал една „следа“, размазана в няколко изображения - резултат от бързо движещ се обект. Като предвидих местоположението му, успях да го открия и в други изображения. В крайна сметка го намерих в пет серии от снимки. При по-внимателен оглед установих, че около него има размита обвивка, характерна за активен обект като комета, която отделя прах и газ“, разказва в изявление Мико Пьонтинен, учен от Хелзинкския университет, автор на откритието съвместно с работна група за обектите от Слънчевата система към консорциума „Евклид“.

След тези наблюдения екипът проверява актуалните данни за кометите, за да се увери, че действително става дума за нещо ново и непознато досега.

„Евклид“ е създаден за продължителни наблюдения на дълбокия космос и далечните галактики, както и за събиране на данни, които да помогнат на учените да разберат загадките на тъмната енергия и тъмната материя. Телескопът не е проектиран да заснема „препускащи“ през Слънчевата система комети. Забележително е, че въпреки това той е успял да засече опашатата звезда, движеща се между орбитите на Юпитер и Сатурн.

Наскоро ЕКА публикува първия голям набор от данни от мисията на „Евклид“. Информацията съдържа наблюдения на над 900 милиона галактики, които ще помогнат на учените да изследват тъмната материя и тъмната енергия. Данните обхващат участък от небето, чиято площ се равнява на около 9500 пъти размера на Луната, гледана от Земята. Целта на мисията е до 2031 г. да бъде завършен най-големият досега триизмерен атлас на космоса, който ще обхваща над една трета от небесната сфера.