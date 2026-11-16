Космическият кораб „Старшип“ на компанията „Спейс Екс“ се завърна на Земята след 22-часово пътешествие в орбита и за първи път се спусна в обхвата на гигантските механични рамена на кулата в Тексас, от която беше изстрелян ден по-рано, съобщи Ройтерс. Това е от ключово значение за дългогодишните усилия на компанията да разработи изцяло многократно използваема ракета.

„Старшип“, който е с височина от 171 фута (52 метра), се появи изпод гъстите облаци над стартовата площадка на „Спейс Екс“ в Старбейс - центъра на компанията близо до границата между Тексас и Мексико. Двигателите му се включиха отново, за да обърнат кораба във вертикално положение, след което той бавно се спусна към рамената на кулата, наречена „Мехазила“, докато двигателите продължаваха да работят с пълна мощност.

Почернял от интензивната топлина при навлизането обратно от космоса, корабът изключи двигателите си и остана неподвижно увиснал във въздуха след най-дългата мисия на ракетната система досега.

„Това беше липсващото звено, свещеният граал на космическите полети“, каза коментаторът на мисията на „СпейсЕкс“ Дан Хуот по повод улавянето на кораба.

Двустепенната ракета изстреля „Старшип“ в Космоса в петък от съоръженията на „СпейсЕкс“ в Старбейс. Това беше направено с помощта на ускорителя „Супер хеви“ – долната част на ракетата.

Ускорителят обаче не успя да се върне и да бъде уловен от стартовата кула около 10 минути след изстрелването. Така планът на „СпейсЕкс“ да възстанови и двете части на ракетата за първи път не се осъществи.

Но успешното завръщане на горната степен на „Старшип“ след 14 обиколки около Земята в продължение на 22,5 часа бележи важен инженерен пробив в ускорената програма на стойност милиарди долари за разработване на ракетата.

Илон Мъск вижда в „Старшип“ бъдещата основна работна ракета на „СпейсЕкс“, която да обслужва бизнеса със сателити „Старлинк“ на компанията, както и амбициите за изграждане на центрове за данни в орбита, връщане на хора на Луната и в перспектива – заселване на Марс.

Снимки: БТА

Междувременно в Екс Мъск съобщи, че четвъртата версия на космическия кораб „Старшип“ ще достигне дължина от около 70 метра, което ще позволи да се зарежда с 60% повече гориво. Настоящата трета версия на космическия кораб „Старшип“ е дълга 52 метра, като заедно с ускорителя „Супер хеви“ цялата ракетна система достига обща височина от 124 метра. Диаметърът на конструкцията е 9 метра.

Илон Мъск каза още, че общият брой на двигателите ще се увеличи до девет, което при новата версия на ускорителя ще осигурява по-голяма тяга.