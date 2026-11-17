Японската агенция за аерокосмически изследвания (JAXA) е взела решение да се откаже от плановете космическата сонда „Хаябуса-2“ да достигне астероида 1998 KY26 и да промени целта на мисията заради проблеми с двигателите, съобщава „Джапан нюз“.

Според доклад, представен на Комитета по националната космическа политика към японското правителство, в средата на август е възникнала неизправност в единствения останал работещ йонен двигател от общо четирите на сондата „Хаябуса-2“. Тъй като апаратът вече не може да генерира необходимата тяга, мисията преминава към техника, наречена „кръстосани операции“ (cross operation), при която се използват изправните части на два повредени двигателя.

За да достигне първоначално набелязания астероид през 2031 г., космическият апарат е трябвало да извърши гравитационни маневри покрай Земята, използвайки притеглянето на планетата за промяна на орбитата си. Предвид наличната в момента тяга обаче промяната на траекторията би била твърде трудна, което прави достигането на първоначалната цел невъзможно. Поради тази причина дестинацията на сондата е променена, като е избран астероид, до който сондата може да достигне по-рано, без да извършва гравитационни маневри покрай Земята.

Новата цел е астероидът 2015 BM510, чийто диаметър изчислява на между 17 и 74 метра. Очаква се космическият апарат да се приближи до него през 2028 г. и да извърши подробни наблюдения на повърхността му.

„Хаябуса-2“ беше изстреляна през декември 2014 г. от космическия център „Танегашима“ в префектура Кагошима, Япония. Сондата успя да кацне върху астероида Рюгу и да вземе проби от повърхността му. През декември 2020 г. тя изпрати капсула със събрания материал на Земята и извърши маневра за отдалечаване, отправяйки се на нова космическа експедиция с оставащото си гориво.

Сондата значително надхвърли проектирания си експлоатационен срок от приблизително шест години и през юли успешно извърши прелитане покрай астероида Торифуне. Изпратените от „Хаябуса-2“ изображения показаха небесно тяло, наподобяващо снежен човек.