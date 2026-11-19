Космическата сонда „Вояджър 1“ продължава своето пътешествие отвъд пределите на Слънчевата система и вече се намира на разстояние от един светлинен ден от Земята – около 26 милиарда километра. Това означава, че сигналът, изпратен от нашата планета, пътува 24 часа, преди да достигне до апарата.

Постижението е поредният исторически момент в мисия, започнала преди почти половин век и превърнала се в едно от най-дългите и успешни космически изследвания.

"Изминаването на един светлинен ден е изумително постижение, което никога не съм очаквала да видя“, каза ръководителят на проекта „Вояджър“ Сюзън Дод, цитирана от Ройтерс.

„Вояджър 1“ е изстрелян от НАСА на 5 септември 1977 г. с първоначална задача да изследва външните планети на Слънчевата система. През 1979 г. апаратът прелита покрай Юпитер, а година по-късно – покрай Сатурн, изпращайки към Земята изображения и научни данни за двете планети, техните спътници и пръстени.

След приключването на основната част от мисията си сондата продължава пътя си към междузвездното пространство. През 2012 г. тя преминава границата на хелиосферата – огромния защитен балон, образуван от слънчевия вятър и магнитното поле на Слънцето, и навлиза в пространството между звездите. Така става първият космически апарат, изпратен от човечеството, който изследва тази среда непосредствено.

Нейният близнак „Вояджър 2“, изстрелян също през 1977 г., следва различна траектория и достига междузвездното пространство през 2018 г. Двата апарата са част от мисия, възползвала се от рядко подреждане на външните планети, което позволява последователното им изследване с помощта на гравитацията им. Подобна възможност се появява приблизително веднъж на 176 години.

Въпреки огромното разстояние от Земята „Вояджър 1“ продължава да изпраща научни данни. Сред тях са измервания на магнитните полета, космическите лъчи и плазмените вълни в междузвездното пространство.

Сондата се движи със скорост близо 61 000 километра в час, но енергията ѝ постепенно намалява. НАСА предприема мерки за ограничаване на потреблението, за да удължи работата на научните инструменти и да запази връзката със Земята. Според екипа на мисията тези действия могат да осигурят комуникация с двата апарата още между три и четири години.

Освен научните си инструменти двата апарата носят и необичаен товар – златни плочи, предназначени да представят Земята пред евентуални извънземни цивилизации. Т.нар. „Златна плоча на Вояджър“ съдържа звуци, музика, изображения и поздрави на различни езици, които представят разнообразието на живота и културите на нашата планета. Сред музикалните произведения е и българската народна песен „Излел е Делю хайдутин“ в изпълнение на Валя Балканска.

Снимки: БТА/Архив

Плочите са замислени като своеобразно послание от човечеството към непознатото – опит да бъде разказано кои сме, как изглежда планетата ни и какво е създала цивилизацията ни. Те съдържат и инструкции за възпроизвеждане, както и информация за местоположението на Земята.

По повод достигането на един светлинен ден от нашата планета НАСА организира и символична световна инициатива. Хора от различни държави бяха приканени да включат светлинни сигнали със смартфони или таблети след залез слънце, за да създадат обща светлинна вълна в чест на пътешествието на сондата.