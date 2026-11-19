Бая Маре в Румъния официално спечели престижната титла „Европейски град на Коледа 2027“, съобщават местните медии. Отличието беше присъдено след единодушно гласуване и максимален брой точки от международното жури на организацията „Мрежа на Коледните градове“ под патронажа на Европейския парламент.

Градът в северозападната част на Румъния спечели в категорията за населени места с население между 10 000 и 150 000 жители. Заедно с него отличия за 2027 г. получиха швейцарският град Базел („Европейска столица на Коледа“) и хърватският град Омиш („Европейско село на Коледа“). Официалната церемония по награждаването ще се проведе на 3 декември в Барселона.

Кандидатурата на Община Бая Маре беше представена под мотото „Дело на сърцето“. Проектът се фокусира върху автентичните зимни традиции на историческата област Марамуреш и поставя коледуването в центъра на празничната идентичност на града.

Празничната програма по повод титлата ще се проведе от 26 ноември 2027 г. до 10 януари 2028 г. Тя обещава да превърне Бая Маре в една от най-атрактивните зимни дестинации в Европа, като предложи две празнични зони, свързани с влакче, светлинни маршрути и арт инсталации, специални талисмани за децата и много други.

Местните власти очакват това да даде силен тласък на зимния туризъм в Марамуреш, регион, известен със своите дървени църкви под закрилата на ЮНЕСКО и живи народни традиции. Бая Маре вече има опит в създаването на мащабна празнична атмосфера, след като през 2014 и 2015 г. градът постави рекорди за най-висока коледна елха в Румъния.