Британският престолонаследник принц Уилям гледа боливудски танци и разгледа филмово студио в Мумбай в последния ден от официалното си посещение в Индия, предаде Ройтерс. По същото време съпругата му Кейт разговаря със здравни работници в родилен дом в града.

Уилям се усмихваше и ръкопляскаше, докато танцьори изпълняваха номер от хитовия боливудски филм на студиото „Понякога щастие, понякога тъга“, чието действие се развива отчасти в Лондон. На събитието присъстваха също актьорите Саиф Али Хан и Карина Капур, допълва Ройтерс.

Кралската двойка е на тридневно посещение във финансовата столица на Индия. По време на визитата си Уилям и Кейт играха крикет с легендарния състезател Сачин Тендулкар, посетиха училище за занаяти и присъстваха на бляскавата церемония по връчването на наградите „Ъртшот“ – отличие за борба с климатичните промени, учредено от Уилям преди шест години.

В речта си на церемонията Уилям заяви, че последиците от глобалното затопляне стават все по-очевидни с повтарящите се горещи вълни и опустошителни наводнения, и определи настоящия момент като повратен за планетата, отбелязва Ройтерс. Принцесата на Уелс, за която това е най-значимото посещение в чужбина след лечението ѝ от рак през 2024 г., също връчи една от наградите, облечена в яркочервена рокля в индийски стил.

Принц Уилям и съпругата му Кейт се срещнаха с индийския премиер Нарендра Моди в края на посещението си в Индия. По време на разговорите те обсъдиха значението на британско-индийските отношения, а Моди даде висока оценка на екологичната инициатива на принц Уилям "Ъртшот".