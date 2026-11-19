Диетата, съдържаща нездравословни храни (junk food) и подсладени напитки, е свързана с влошаване на психичното здраве, когнитивните способности и академичните резултати при австралийските деца и юноши, показва ново проучване, цитирано от Синхуа.

Резултатите, които се основават на систематичен преглед на 17 проведени в Австралия изследвания, подчертават потенциалните дългосрочни последици за здравето от нездравословното хранене в детска и юношеска възраст, се посочва в изявление, публикувано днес от австралийския университет „Флиндърс“.

Анализът, публикуван в списание Current Nutrition Reports, установява, че високата консумация на калорични, но бедни на хранителни вещества храни и подсладени напитки е свързана с психичното здраве, самочувствието и академичните резултати на младите хора. От друга страна, балансираното хранене, включващо плодове, зеленчуци, пълнозърнести храни, морски дарове, бобови растения и млечни продукти, осигурява основни витамини и минерали, които подпомагат растежа и развитието на децата, сочи проучването.

Насърчаването на здравословното хранене и ограничаването още от ранна възраст на вредните храни с високо съдържание на добавени химикали, консерванти, наситени мазнини, добавени захари и сол могат да помогнат за изграждането на здравословни навици и да подкрепят дългосрочното здраве, казва водещият автор на изследването Зегейе Абебе Абитey от университета „Флиндърс“.

Изследователите призовават за целенасочени мерки за подобряване на храненето, образователни инициативи в областта на хранителните навици и действия за повишаване на достъпността на здравословните храни.