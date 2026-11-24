Американският музей по естествена история в Ню Йорк откри ежегодното си коледно дърво с оригами.

4-метровата елха е украсена с над 1000 фигурки на животни от сгъната хартия. Tемата тази година е „спорт и животни атлети" и моделите са вдъхновени от впечатляващите физически способности на животните. По клоните могат да се видят гепарди, колибри, летящи риби и мравки, заедно с модели на тиранозавъра Рекс и синия кит от колекцията на музея. Творбите са изработени от доброволци. Традицията започва през 70-те години, когато Алис Грей, специалист по насекомите от музея и оргами ентусиаст, украсява малка елха в кабинета си с оригами насекоми.