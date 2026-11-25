Задържаха стрелеца от "Красна поляна", замесен и в случая с малтретираната 15-годишна, потвърдиха от Районната прокуратура за БНТ.

Става дума за 17-годишния младеж, който участва във видеозапис, на който се вижда, че стреля с газов пистолет в краката на момиче. Кадрите са разпространени на 18 ноември и са от столичния квартал “Красна поляна”.

От прокуратурата потвърдиха, че младежът от клипа, който стреля, е участвал и в купона от 31 октомври, на който група момчета блудстваха 15-годишното момиче.