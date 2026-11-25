Това е едно от няколкото наблюдавани досъдебни производства в СГП, касаещи АМ “Хемус”. Това обясниха от прокуратурата.

“Става въпрос за наредените авансови плащания, предварително преди да има проектна документация и преди да има разрешително за строеж, които в последствие са били изтеглени в брой.”

Оттам уточниха, че към момента са събрани доказателства срещу бивш управител на УС на АПИ.

“Същият е обвинен за безстопанственост, причиняваща щети в особено големи размери, представляваща особено тежък случай."

Софийската градска прокуратура повдигна обвинение на бившия председател на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“ Георги Терзийски за безстопанственост в особено големи размери във връзка с авансовите плащания за строителството на автомагистрала „Хемус“.

От прокуратурата обясниха и фактическата обстановка по случая. Поясняват, че деянието е извършено до юни.

“Касае се за наредени авансови плащания по отношение, на които са били нарушени задълженията на тогавашното длъжностно лице, а именно задълженията по закон и договор между АПИ и "Автомагистрали" АД, в който договор е налице изрична клауза, че авансови плащания не са допустими по този договор. Въпреки наличието на подобна клауза в последствие е подписано допълнително споразумение, с което в отсъствието на всякаква проектна готовност е наредено авансово плащане и е настъпила щета в размер на 260 млн. лева без ДДС. За справка, за да разберете на какво ниво е била проектната документация към този момент - ако парите са наредени далечната 2020 година, разрешителното за ЛОТ 5 на АМ “Хемус” е дадено в края на 2025 година, а ЛОТ 6 през 2026 година.”

Обвинението е повдигнато на 25 ноември 2026 г. по разследване на ГДБОП под ръководството и надзора на СГП. Според прокуратурата действията и бездействията на Терзийски са довели до щети за АПИ в размер на 312 млн. лева с ДДС (260 млн. лева без ДДС).