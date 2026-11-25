Кабинетът одобри план за възстановяване и изграждане на инфраструктурни съоръжения от веригата за доставка на горива на НАТО на територията на България. Дейностите ще се реализират по Програмата на НАТО за инвестиции в сигурността (NSIP).

Планът включва три проекта за възстановяване и изграждане на резервоари за горива и модернизация на съпътстващата инфраструктура - помпени станции, тръбопроводи, системи за приемане и разпределение на горива, както и системи за управление и контрол, които ще бъдат реализирани след 2030 г.

Реализирането на проектите е част от ангажиментите на България като съюзник в НАТО и ще допринесе за повишаване на оперативните способности и укрепване на колективната отбрана.

На днешното заседание правителството разреши участието на до 15 военнослужещи от състава на Мобилния модул по комуникационно-информационни системи на НАТО в Мисията на Алианса за подпомагане на Турция. Българските военнослужещи ще заемат длъжности по осигуряването на защитени комуникации в състава на мисията на територията на южната ни съседка.

Мисията на НАТО за подкрепа на Република Турция (NATO Support to Tiirkiye - NS2TUR) стартира през 2013 г. в отговор на официалното искане от турското правителство за усилване на способностите на страната за противовъздушна отбрана.

Участието на военнослужещи от състава на мобилния модул в мисията на НАТО съответства на поетите от страната ни ангажименти към Алианса за принос към колективната сигурност.