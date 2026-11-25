Обвиняеми са четирима души, каза на брифинг прокурор Николай Николаев, говорител на Софийска градска прокуратура във връзка с разследване за строителството на автомагистрала (АМ) "Хемус", по което обвиняем е и бивш председател на Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ).

„Става въпрос за наредените авансови плащания, предварително преди да има проектна документация и преди да има разрешително за строеж, които в последствие са били изтеглени в брой”, каза на брифинг прокурор Николай Николаев, говорител на Софийска градска прокуратура във връзка с разследване за строителството на автомагистрала „Хемус”.

Оттам уточниха, че към момента са събрани доказателства срещу бивш управител на УС на АПИ.

„Същият е обвинен за безстопанственост, причиняваща щети в особено големи размери, представляваща особено тежък случай."

Софийската градска прокуратура повдигна обвинение на бившия председател на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“ Георги Терзийски за безстопанственост в особено големи размери във връзка с авансовите плащания за строителството на автомагистрала „Хемус“.

От прокуратурата обясниха и фактическата обстановка по случая. Поясняват, че деянието е извършено до юни.

„Касае се за наредени авансови плащания по отношение, на които са били нарушени задълженията на тогавашното длъжностно лице, а именно задълженията по закон и договор между АПИ и „Автомагистрали” АД, в който договор е налице изрична клауза, че авансови плащания не са допустими по този договор. Въпреки наличието на подобна клауза в последствие е подписано допълнително споразумение, с което в отсъствието на всякаква проектна готовност е наредено авансово плащане и е настъпила щета в размер на 260 млн. лева без ДДС. За справка, за да разберете на какво ниво е била проектната документация към този момент - ако парите са наредени далечната 2020 година, разрешителното за ЛОТ 5 на АМ „Хемус” е дадено в края на 2025 година, а ЛОТ 6 през 2026 година.”

По това дело е разпитва Рашков и други лица преди време.

Снимка: БТА

Разследването е продължало дълго, като назад във времето по този случай е бил разпитван и бившият вътрешен министър Бойко Рашков.

„В началния етап са разследвани обстоятелства, които са били по-странични от предмета на сегашното обвинение. Иначе казано - разследвано е основно последващото движение на парите, щетата.“

Разследването е със значителен обем процесуално-следствени действия, за да се съберат доказателства за сегашното обвинение.

Разследването продължава, както и разследването за пране на пари.

„Към настоящият момент 4 лица са привлечени като обвиняеми. Разследването продължава.” „Първоначално разследването тръгва в посока да се проследяват движенията на парите след като се нареждат авансовите плащания.”

Наказанието за това обвинение е лишаване от свобода от 3 до 10 години.

Обвинението е повдигнато на 25 ноември 2026 г. по разследване на ГДБОП под ръководството и надзора на СГП. Според прокуратурата действията и бездействията на Терзийски са довели до щети за АПИ в размер на 312 млн. лева с ДДС (260 млн. лева без ДДС).