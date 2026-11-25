Акция на ГДБОП се провежда в Хасково от рано сутринта днес. Антимафиоти влязоха в офиси на улиците „Преслав“ и „Добруджа“ в града, както и в частен дом в парк Кенана. Проверяват се обществени поръчки.

Според информация на наши източници 9 души, след които общински съветници и бизнесмени, се разпитват. Сред тях са бизнесмените Тенчо Лилянов и Величко Минев и съветниците Даниел Гаргов и Цвети Лалов.

Снимки: БНТ

Имената на първите двама и на съветника Гаргов са свързани с фирмите „Еко традекс груп“ и „Евро път 2025“, които според системата СИГМА за прозрачност на обществените поръчки, са ТОП изпълнители на обществени поръчки в региона.

На този етап липса официална информация по случая.