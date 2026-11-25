Европейската централна банка предупреждава, че предлаганият в България еднократен данък върху свръхпечалбата за 2027 г. може да засегне кредитирането, капиталовата устойчивост на банките и икономическия растеж. Това се посочва в становище на ЕЦБ от 25 ноември по искане на българското Министерство на финансите, подписано от президента на институцията Кристин Лагард.

Проектът предвижда данък със ставка от 33 процента върху определена данъчна основа за кредитни институции, застрахователи, обменни бюра, доставчици на обществени електронни съобщителни услуги и финансови институции, предлагащи незабавни кредити.

ЕЦБ отбелязва, че не е уточнено дали данъкът ще се начислява допълнително към стандартния корпоративен данък от 10 процента. Според по-вероятното тълкуване на регулатора общата ставка върху печалбите, определени като свръхпечалби, би достигнала 43 процента.

Според ЕЦБ допълнителната данъчна тежест може да бъде прехвърлена към клиентите чрез по-високи лихви и такси по кредитите, по-ниска доходност по депозитите или по-строги условия за кредитиране. Възможно е банките да ограничат отпускането на заеми и натрупването на капиталови буфери.

ЕЦБ отбелязва още, че българските банки в момента са добре капитализирани и реализират добри печалби. Въпреки това тя препоръчва законопроектът да бъде придружен от задълбочен анализ на въздействието му върху рентабилността и капиталовата база на банките, достъпа до финансиране, кредитирането, конкуренцията и ликвидността.