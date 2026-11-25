Бюджетната политика на управляващите ще увеличи финансовата тежест върху всяко българско семейство. Това коментира в "Още от деня" депутатът от „Демократична България“ Мартин Димитров. По думите му по-високите данъци и осигуровки, новият държавен дълг и разходите за лихви ще имат конкретна цена за домакинствата. Според изчисленията му едно средностатистическо семейство ще трябва да плати 670 евро годишно само за лихви по държавните заеми.

Депутатът от „Демократична България“ Мартин Димитров обясни, че от парламентарната група настояват управляващите да оттеглят бюджета и да преразгледат заложените в него разходи. По думите му проблемът е в прекомерното харчене и поемането на нов дълг, без да има достатъчно ясна обосновка за необходимостта от тези средства.

„Защото здравият разум трябва да надделее. И както в едно семейство не трябва да се правят прекомерни разходи, не трябва да се взимат бързи кредити, които не могат да бъдат върнати, същото не трябва да правят и държавата“, заяви Димитров.

Той даде пример с ефекта от бюджетната политика върху едно средностатистическо българско семейство – двама родители и едно дете. Според изчисленията му за една година семейството ще поеме 3100 евро нов дълг, а общият дълг, разпределен спрямо него, ще достигне 2800 евро. Освен това заради по-високите данъци и осигуровки домакинството ще трябва да плати още 900 евро през 2027 г.

Димитров посочи и разходите за обслужване на задълженията, които също ще се отразят на гражданите.

„Само за лихви, забележете, през 2027 година т.нар. средно семейство в България ще трябва да плати 670 евро от данъците си само за лихви по тия заеми, които те взимат. Т.е. тази лоша бюджетна политика, която провежда „Прогресивна България“, има конкретна цена за всяко българско семейство“, каза депутатът.

На аргументите на управляващите, че бюджетът е най-социалният и предвижда по-високи пенсии, по-високо майчинство през втората година и увеличение на минималната работна заплата, Димитров противопостави данните за бюджетния дефицит.

Депутатът заяви, че „Демократична България“ има конкретен план за овладяване на дефицита, който отново ще бъде представен в парламента.

„Смятаме, че с 2 милиарда евро общо могат да се намалят разходите, да се увеличат приходите и дефицитът да бъде под 3% още 2027 година. Въпрос на воля е само, че не трябва да караш като лудска втечица. И да, но трябва да режеш“, каза Димитров.

Той посочи няколко конкретни пера, от които според него могат да бъдат спестени средства. Като първи пример даде централния бюджет, в който по думите му са заложени 1,4 млрд. евро без ясна разбивка за какво ще бъдат използвани.

„В централен бюджет в момента „Прогресивна България“ са си написали 1,4 милиарда евро, за които няма никакъв разчет за какво ще се харчат. Т.е. това е свободна касичка, може да се харчи за всичко. Ние тези пари, за които няма разчет, няма ги в мотивите към бюджета, няма едно изречение за какво се харчат, ги намаляваме с 800 милиона евро. И всички знаем, че тези пари могат да се намалят. Ето оттук се започва“, обясни той.

Като следващи възможности за икономии Димитров посочи намаляване на разходите за издръжка с 250 млн. евро и на капиталовите разходи с още 250 млн. евро, за които също според него няма достатъчно ясни разчети. Към тези мерки ДБ предлага и по-висока събираемост на приходите, съобразена с растежа на брутния вътрешен продукт, както и промени в таксите. По думите му комбинацията от тези действия би позволила намаляване на дефицита, без да се изоставят важните социални цели.

Попитан защо управляващите не предприемат подобни мерки, ако те са изпълними, Димитров посочи като основна причина желанието за повече разходи. Той даде пример с промените между представянето на бюджета в УНСС на 7 ноември и внасянето му в Народното събрание на 16 ноември.

Според него за тези девет дни са били увеличени ангажиментите на регионалното министерство с 1 млрд. евро – от 1,5 млрд. на 2,5 млрд. евро, без да бъдат представени нови проекти, които да обосноват промяната.

„Знаете ли какво ги хванах аз? И аз повдигнах тази тема заедно с „Демократична България“. Някакси тя обягна от останалата част от обществото. Например са завишили в този период от 7 ноември до 16 ноември, когато са 9 дни, ангажиментите, които регионалното министерство може да поема, с един милиарда евро“, заяви той.

Във връзка с предупрежденията на Европейската комисия и възможността България да бъде санкционирана заради неспазване на препоръките за овладяване на дефицита.

Димитров отхвърли опитите отговорността да бъде прехвърляна върху предишните управляващи.

„Европейската комисия не казва какъв бюджет да прави. Има пълната свобода. Колко да дадем за здравеопазване, за образование, за инфраструктура, капитални разходи и т.н. Тя казва едно единствено нещо. Трябва да си намалите дефицита“, заяви Димитров.

Димитров не изключи, че темата с бюджета може да доведе до протести от страна на опозицията.

Вижте целия разговор с Мартин Димитров във видеото.