И днес темата с отстраняването на кмета на Варна Благомир Коцев е сред най-коментираните в парламента. Появиха се и идеи за законодателни промени.

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов смята, че са необходими промени в Изборния кодекс, така че партиите да могат да оттеглят членовете на общински избирателните комисии, които сами са посочили. Според ДБ трябва да се реши генерално проблема. ПП припомниха, че такива промени са предлагани назад във времето, но сега това зависи от мнозинството на ПБ. Според „Възраждане” до тази ситуация можеше да не се стигне, ако Коцев беше подал оставка.

След като лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов поиска оставките на предложените от него членове на ОИК Варна, но резултат няма, днес излезе с ново предложение.

Бойко Борисов, председател на ГЕРБ: „Вместо само да се вайкаме за това с колегата Асен Василев, да съберем подписи да внесем една промяна в закона, че тези членове на такива комисии могат да бъдат оттеглени от партиите, които са ги посочили. Коцев ми е политически опонент. Само че това е избор на варненци. Кмет се сваля на избори, не от някакви чиновници.“

ДБ биха подкрепили законодателните промени.

Ивайло Мирчев, ДБ: „Когато 100% от твоите представители са гласували в посока различна, това така води до доста въпроси. Така че окей, ако колегите имат някакви проблеми, ние сме на линия да им съдействаме, да им обясним и как да работят с хората си, как да правят по-правилна селекция.“

ПП изтъкнаха - подобни изменения зависят от мнозинството на „Прогресивна България“. И разчетоха случващото се във Варна така:

Велислав Величков, депутат от ПГ на ПП: „Играта тук е прекалено голяма и включва не просто връщане на абсолютния контрол на една групировка и един скандален бизнесмен върху града, под който контрол бяха предишните негови двама кметове, но и разширяване на не толкова тайното чуждестранно влияние в града, считан за нещо като задморския анклав на Кремъл у нас.“

Снимки: БТА

От „Възраждане” казаха, че няма да се изненадат, ако Коцев се върне на работа с оглед на новата сглобка, която избра ВСС.

Коста Стоянов, депутат от ПГ на „Възраждане”: „До това можеше да не се стигне, ако самият той беше поел политическа отговорност за управлението на Варна и беше подал оставка. В демократичните държави съществуват понятия като политически морал, чест и достойнство.“

Днес „Прогресивна България“ и ДПС не коментираха.