Йордан Лечков определи като престижно участието на Левски в Лига Европа и предстоящия мач с Олимпик Марсилия. Бившият футболист, който игра за французите по време на своята кариера, смята, че „сините“ имат своите шансове в Марсилия.

Той замина заедно със столичния тим за Франция.

„За мен това е престиж за български отбор. Пожелавам успех на Левски. Това е футбол и всичко е възможно. Ако в отбора си вярват, могат да вземат това, което са планирали“, лаконичен бе Лечков.

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