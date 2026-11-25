Двама либийски военнослужещи са починали след атаките срещу руски кораби край бреговете на либийския град Бенгази на 22 –ри ноември.



Киев пое отговорност за нападенията. Италия е заявила на Украйна, че е погрешно да атакува руски кораби в либийски води и е предупредила Киев да не разпространява войната в нови райони.Това каза външният министър Антонио Таяни пред вестник „Кориере дела Сера“. В същото време Русия удари товарен кораб в украинското пристанище Черноморск. Според Москва, плавателният съд е бил използван за снабдяване на украинската армия.