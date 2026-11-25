Левски направи последната си тренировка в София преди да замине малко по-късно днес за Марсилия, където утре вечер гостува в мач от петия кръг на Лига Европа. "Сините" отново няма да правят официална тренировка на стадиона на съперника, което вече стана практика през този сезон. Треньорът Хулио Веласкес отново предпочете играчите му да направят последното си занимание преди важна среща в евротурнира на свой терен в София.

Полетът на Левски за Франция е в 16 часа, а след кацането в Марсилия, тимът веднага се насочва към "Стад Велодром", където ще бъде официалната пресконференция.

Както снощи стана ясно, отпуснетите билети за фенове на "сините" остават едва 500, въпреки че според правилника на УЕФА отборът гост има право на 5% от капацитета на стадиона, което в случая е близо 3400. Според местните власти обаче, мачът е рисков в комбинация с това, че в същия ден се очакват протести в Марсилия.

Левски ще влезе в двубоя от 10-та позиция във временното класиране, като спечели последните си два евромача, като гост на Виктория Пилзен и като домакин на Ягелония, докато Марсилия записа първия си успех в турнира в последния си двубой, гостувайки на Байер Леверкузен, а преди това имаше три загуби и е на 31-то място.

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