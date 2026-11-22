Старши треньорът на Ботев Пловдив Станислав Генчев бе на мнение, че неговият отбор може да съжалява, че не е спечелил мача си срещу ЦСКА, но поздрави футболистите си за демонстрирания характер за изравняването в края след допуснатия пълен обрат.

"Мисля, че се получи интересeн двубой за любителите на българския футбол. Първото полувреме беше почти перфектно за нас. Ние сме отборът, който трябва да съжалява за изпуснатите три точки, тъй като след като водихме с 2:0 през първото полувреме, бяхме длъжни да направим всичко възможно да излезем като крайни победители. Тук е моментът да отдадем заслуженото на отбора на гостите. Поздравявам нашите футболисти за характера, който проявиха и успяхме да изравним в края. Нашата задача беше да продължим да играем, както през първото полувреме. ЦСКА има класни футболисти. Направиха и две промени, които оказаха положително влияние върху тяхната игра. Вкараха красив и труден гол рано след почивката, който им даде импулс. Грешките за втория и третия гол са много груби - нещо нетипично за нас, въпреки че бяхме излезли за този мач с трима защитници", коментира след срещата Генчев и отговори на въпрос, свързан с избора му на тактическа постройка за този мач с трима централни защитници.