Расинг Сантандер поднесе изненада на Ел Сардинеро, като постигна победа с 3:2 над Реал Сосиедад в Ла Лига , слагайки край на серия от седем мача без победа. В герой за домакините се превърна Ясир Забири, който вкара първите два гола в срещата, като беше точен в 6-ата и в 8-ата минути.

Първото попадение дойде след изтощителен пробив и центриране от Икер Луке . По-малко от две минути по-късно вратарят на гостите Алекс Ремиро направи грешен обратен пас, а Забири го издебна, за да вкара в празната врата. Мачът се играеше с невероятно темпо и само горната греда спря Серхио Каналес да направи резултата 3:0 в рамките на първите 15 минути.

В последните секунди на първото полувреме обаче националът Микел Оярсабабал върна едно попадение, който малко непохватно посрещна едно центриране, но въперки това топката беше в мрежата.

Втората част започна по същия начин като първата, като двата отбора редовно си разменяха удари. Но в 60-ата минута гостите изравниха чрез Гонсало Гедеш, който завърши пас на Йон Горочатеги. Но в 68-ата минута домакините стигнаха до трети гол, дело на Серхио Каналес от дузпа, предизвикана от вратаря Ремиро.

15 минути преди края гостите можеха да изравнят отново, но исландецът Ори Оскарсон направи невероятен пропуск.

Така с успеха си тимът на Расинг Сантандер събра 17 точки и се придвижи на 7-о място, а Реал Сосиедад е на 5-ата с 22.