Аугсбург постигна победа с 3:1 над Майнц в двубой от десетия кръг на германската Бундеслига. С основна заслуга за успеха беше австрийският нападател Михаел Грегорич, който отбеляза две от попаденията за домакините.

Аугсбург започна по-убедително срещата и откри резултата в 19-ата минута чрез Грегорич. Малко след изтичането на половин час игра Жюма Ба удвои преднината на баварците и осигури комфортен аванс на своя отбор.

В края на първото полувреме се стигна и до най-дискусионния момент в срещата. Старши треньорът на Аугсбург Мануел Баум беше отстранен от резервната скамейка с директен червен картон заради бурни протести срещу съдийско решение.

Въпреки отсъствието на наставника си край тъчлинията, домакините продължиха да контролират резултата и след почивката. В началото на втората част Грегорич реализира второто си попадение в двубоя и увеличи преднината на Аугсбург на 3:0.

Майнц реагира бързо и само три минути по-късно Рансфорд Конигсдорфър намали изоставането на гостите. Попадението обаче не беше достатъчно, за да постави под въпрос крайния изход на срещата.

С победата Аугсбург събра 12 точки и се изкачи на десетото място в класирането на Бундеслигата. Майнц остава на 13-ата позиция с 10 пункта.