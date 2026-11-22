Ювентус постигна убедителна домакинска победа с 4:0 над Венеция в двубой от 12-ия кръг на италианската Серия А.

„Бианконерите“ не успяха да намерят път към противниковата врата през първата част, но след почивката бързо решиха изхода на срещата. В рамките на 18 минути торинци отбелязаха четири безответни гола. Ник Волтемаде откри резултата в 53-тата минута, а шест по-късно се превърна в асистент за попадението на Тюн Копмайнерс. Хуан Кабал увеличи преднината на домакините на 3:0 в 65-ата минута, а Рандал Коло Муани оформи крайния резултат от дузпа шест.

След успеха Ювентус заема шестото място в класирането с 21 точки, докато Венеция остава предпоследен с едва шест пункта.

В следващия кръг Венеция ще приеме Болоня. Преди следващия си шампионатен двубой срещу Комо обаче Ювентус има ангажимент в Лига Европа, където ще домакинства на Омония.