Реал Мадрид е изправен пред съдебен иск за предполагаема фалшификация на документи и нарушения на клубния устав, свързани с изключването на повече от 150 свои членове. Две адвокатски кантори, сред които Cremades & Calvo-Sotelo, са предприели правни действия срещу Дисциплинарната комисия на испанския гранд, оспорвайки законността на наложените санкции.

Според жалбоподателите изключванията са извършени без задължителното одобрение на Управителния съвет. В резултат повече от 150 души, някои от които са членове на клуба от близо четири десетилетия, са били лишени от правата си по процедура, която адвокатите определят като неправомерна.

Случаят води началото си от май 2024 година, когато испанската полиция провежда операция срещу незаконната препродажба на билети и изземва членските карти на няколко привърженици. Впоследствие Дисциплинарната комисия предлага изключването на собствениците на въпросните карти, а засегнатите получават уведомления, че наказанията им са потвърдени от Управителния съвет.

Част от санкционираните членове обжалват решенията по съдебен ред. Първоначално магистратите се произнасят в полза на клуба, но впоследствие изискват документи, доказващи, че всяко отделно изключване е получило необходимото одобрение. Според адвокатите Реал Мадрид не е успял да представи такива доказателства.

Клубният устав предвижда Дисциплинарната комисия единствено да предлага изключвания, докато окончателното решение трябва да бъде взето от Управителния съвет.

След продължителни съдебни процедури Реал Мадрид представя протокол от 16 март 2026 година, в който се посочва, че директорът на социалния отдел Хосе Луис Санчес е получил правомощия да потвърди вече наложените санкции. Документът обаче е изготвен повече от година след първоначалните изключвания, а самият Санчес не е член на Управителния съвет.

Именно тези обстоятелства са в основата на обвиненията за предполагаема фалшификация. Адвокатите на един от засегнатите вече са внесли съдебен иск, като се очаква произнасяне в рамките на следващите два месеца.

От правната кантора твърдят, че нарушенията не са изолирани случаи, а част от по-широка практика, която според техните изчисления датира още от 2017 година.

"Някои от потърпевшите са членове на клуба от 40 години. Всички са поставени под общ знаменател, а ръководството отказва да преговаря“, посочват юристите.

Адвокатите поставят под въпрос и съответствието на клубния устав със Закона за спорта, тъй като според тях в него липсват конкретно определени санкции за нарушения на задълженията на членовете.

По информация на жалбоподателите от февруари насам подобни изключвания не се извършват, а случаите, възникнали след януари 2025 година, остават на етап предложение.