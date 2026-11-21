Наполи се завърна на победния път в италианската Серия А, след като надделя с 1:0 над Торино на стадион "Диего Армандо Марадона“. Герой за домакините стана Скот Мактоминей, който отбеляза единственото попадение в 73-ата минута и сложи край на серията от два поредни мача без успех за неаполитанците в първенството.

Възпитаниците на Масимилиано Алегри започнаха по-активно и още в началните минути създадоха няколко опасности пред вратата на гостите. Мактоминей на два пъти опита да открие резултата, но веднъж стреля покрай целта, а след това вратарят Лукас Пери се намеси решително.

В 11-ата минута Наполи получи неприятен удар, след като Антонио Вергара получи мускулна травма в лявото бедро и напусна терена със сълзи на очи. На негово място се появи Кевин Де Бройне, който първоначално беше оставен сред резервите.

Домакините продължиха да атакуват, като в 26-ата минута Пери отрази опасен диагонален удар на Расмус Хойлунд. Малко по-късно датчанинът пропусна и добра възможност с глава, а Де Бройне също не успя да намери път към мрежата.

Торино беше близо до това да изненада съперника непосредствено преди почивката. Роландо Мандрагора отправи мощен удар от дистанция, но топката срещна напречната греда.

След подновяването на играта гостите създадоха две добри положения. Закария Абухлал стреля опасно покрай вратата, а Никола Влашич също не успя да се възползва от грешка в защитата на Наполи.

Постепенно домакините отново поеха инициативата. Мактоминей и Матео Политано тестваха реакциите на Пери, който продължи да поддържа равенството с няколко важни спасявания.

Натискът на Наполи даде резултат в 73-ата минута. Ноа Ланг отне топката в собствената половина и постави началото на бърза контраатака, завършила с подаване към Мактомией. Шотландецът отправи прецизен диагонален удар с десния крак извън наказателното поле и изпрати топката в долния ъгъл за 1:0.

До края Торино опита да възстанови равенството, но защитата на домакините удържа преднината. В добавеното време Ланг имаше възможност да удвои резултата, но Пери спаси удара му с крак.