Мениджърът на Манчестър Сити Енцо Мареска подчерта необходимостта от повече стабилност в защитата след равенството 1:1 срещу Фулъм на „Етихад“ в двубой от английската Висша лига. Италианският специалист призна, че отборът му преминава през труден период, но изрази увереност, че футболистите могат да намерят изход от ситуацията.

"Разбира се, не ни харесва да сме четири поредни мача без победа. Но знаем, че подобни периоди са част от развитието на един отбор. Важно е да намерим начин да не допускаме голове. Понякога трябва да печелиш мачове с 1:0, но днес отново не успяхме да запазим мрежата си чиста“, заяви Мареска след срещата.

Манчестър Сити сложи край на серията си от три последователни поражения във Висшата лига, но не успя да се върне на победния път.

Една от най-дискутираните ситуации в двубоя беше отмененото попадение на Ерлинг Холанд. Норвежкият нападател изпрати топката във вратата на Фулъм, след като стражът Бернд Лено не успя да я овладее убедително. Главният съдия Томас Брамал обаче прецени, че Холанд е играл с топката, докато тя все още се е намирала под контрола на вратаря. Решението беше потвърдено и след намесата на ВАР.

Мареска не скри несъгласието си със съдийската преценка.

"Прегледах ситуацията след края на мача. От моя гледна точка е ясно, че няма нарушение. За съжаление обаче не аз взимам решенията“, коментира италианецът.

Той разкри, че самият Холанд също е бил убеден в редовността на попадението.

"Още докато разглеждаха ситуацията с ВАР, Ерлинг беше сигурен, че голът трябва да бъде зачетен. Беше напълно убеден, но съдията реши друго“, допълни наставникът.

Положителният момент за Манчестър Сити беше попадението на Елиът Андерсън, който се разписа с впечатляващ удар от воле и донесе равенството на домакините.

Мареска обясни, че в този двубой е използвал английския национал на по-офанзивна позиция в търсене на по-добър баланс в състава.