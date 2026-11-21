Мениджърът на Челси Шаби Алонсо призна, че отборът му преминава през труден период след тежкото поражение с 1:4 от Лийдс във Висшата лига. Испанският специалист изрази притеснения от загубата на увереност сред футболистите и неспособността им да реагират след допуснатите попадения.

Лийдс постигна исторически успех на „Стамфорд Бридж“, където не беше печелил от 1999 година. Победата изкачи гостите до шестото място в класирането, докато Челси се смъкна до осмата позиция.

"Разочаровани сме и сме тъжни. Трудно е да приемем тази загуба. Намираме се в крехък момент и загубихме част от увереността, с която играехме. Ситуацията е деликатна, но трябва да преминем през нея заедно и да намерим решения“, заяви Алонсо пред BBC Match of the Day.

Алонсо опита да промени развоя на срещата с включването на Дани Уелбек и Педро Нето, но смените не донесоха желания резултат.

"Първият половин час беше добър за нас, но след като допуснахме изравняването, загубихме част от контрола и инерцията си. През второто полувреме можехме да направим повече, но не успяхме да възстановим увереността си и да окажем достатъчно сериозен натиск“, обясни испанецът.

Наставникът подчерта, че дори едно попадение след почивката е можело да промени психологическата нагласа на отбора и да върне интригата в двубоя.

Според Алонсо проблемите на Челси не се ограничават единствено до тактическите решения, а са свързани и с психическото и физическото състояние на футболистите.

"Всичко е взаимносвързано – увереността, крехкостта в този момент, изискванията на играта и физическата подготовка. Всички тези фактори оказват влияние“, допълни той.

Следващото изпитание за Челси е гостуването на Нотингам Форест на 27 ноември, а на 2 декември лондончани ще приемат Кристъл Палас.