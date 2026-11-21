Лийдс поднесе една от изненадите в 11-ия кръг на английската Висша лига, след като разгроми Челси с 4:1 като гост на "Стамфорд Бридж“. В същото време Тотнъм продължи възходящото си представяне с домакинска победа над Ипсуич, а Борнемут се изкачи до четвъртата позиция в класирането.

Българският национал Илия Груев не взе участие в успеха на Лийдс, като не попадна и сред резервите на отбора, воден от Даниел Фарке.

Челси започна по-добре срещата и поведе в 25-ата минута чрез Емануел Емега, който за първи път започна като титуляр за лондончани. Радостта на домакините обаче беше кратка, след като само три минути по-късно Ноа Окафор възстанови равенството.

След почивката Лийдс пое контрола върху двубоя. Доминик Калвърт-Люин реализира дузпа за 2:1, а впоследствие Окафор отбеляза второто си попадение в срещата, увеличавайки преднината на гостите.

В добавеното време Брендън Ааронсон оформи крайното 4:1 и подпечата убедителния успех на Лийдс.

С победата тимът на Даниел Фарке се изкачи до шестото място в класирането със 17 точки, докато Челси остана осми с 16.

Тотнъм също записа важен успех, след като победи Ипсуич с 2:0 у дома. "Шпорите“, които започнаха трудно сезона, продължават да подобряват представянето си под ръководството на Роберто Де Дзерби.

Лука Уилям-Барнет даде преднина на лондончани през първото полувреме, а след почивката Доминик Соланке удвои аванса и оформи крайния резултат.

Така Тотнъм се изкачи до деветата позиция с актив от 15 точки.

В друг двубой от кръга Ковънтри надделя драматично над Кристъл Палас с 3:2. Домакините на два пъти повеждаха чрез Тайво Авонийи и Тацухиро Сакамото, но гостите успяваха да изравнят с попадения на Йереми Пино и Йорген Ларсен.

Развръзката настъпи пет минути преди края, когато Дуайт Макнийл си отбеляза автогол и донесе трите точки на Ковънтри.

След успеха домакините заемат 13-ото място с 12 точки, докато Кристъл Палас остава на последната позиция със 7.

Борнемут продължи силното си представяне през сезона и се наложи с 2:0 над Нотингам Форест. Еванилсон и Джъстин Клуиверт отбелязаха попаденията за „черешките“ още през първото полувреме.

Победата изкачи Борнемут до четвъртото място с 18 точки, колкото има и Ливърпул.

В същото време Астън Вила и Съндърланд завършиха наравно 0:0. Бирмингамци заемат 11-ата позиция с 14 точки, докато Съндърланд е 18-и с 9.