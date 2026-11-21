Лацио затвърди лидерската си позиция в италианската Серия А, след като постигна убедителна домакинска победа с 3:0 срещу Лече в двубой от 12-ия кръг на първенството. Тиджани Нослин се отличи с две попадения, а Давиде Фратези оформи крайния резултат с красив прехвърлящ удар.

С успеха „римските орли“ събраха 32 точки и запазиха преднината си от четири пред втория Интер, който предстои да изиграе своя мач от кръга в неделя.

Гостите от Лече започнаха активно срещата и опитаха да затруднят лидера, но Лацио постепенно наложи своето темпо. В 25-ата минута Густав Исаксен центрира отдясно, а Тиджани Нослин се извиси в наказателното поле и с точен удар с глава откри резултата.

За нидерландския нападател това беше пето попадение в последните четири мача и втори пореден двубой, в който успява да се разпише.

Въпреки преднината си футболистите на Дженаро Гатузо не успяха да установят пълен контрол върху срещата. Лече продължи да търси изравняването и създаде добра възможност чрез Тиаго Габриел, който обаче не успя да насочи точно удара си с глава от удобна позиция.

Пропуските на гостите бяха наказани в 68-ата минута. Кенет Тейлър намери Нослин, който реализира второто си попадение в двубоя и удвои преднината на Лацио.

В заключителните минути Давиде Фратези сложи точка на спора с майсторски прехвърлящ удар, оформяйки крайното 3:0.

В друг двубой от кръга Комо продължи доброто си представяне и се наложи с 2:0 над Каляри на стадион "Джузепе Синигалия“.

Домакините поведоха в средата на първото полувреме, когато Хакобо Рамон засече с глава прецизно центриране на Ян Коуто.

Десет минути след началото на втората част Коуто отново имаше ключова роля, след като асистира на Лукас да Куня за второто попадение.