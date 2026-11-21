Борусия Дортмунд излезе начело в класирането на германската Бундеслига, след като победи с 1:0 като гост Борусия Мьонхенгладбах в двубой от 10-ия кръг на първенството. Единственото попадение в срещата отбеляза Феликс Нмеча в 80-ата минута след сериозна грешка на вратаря Мориц Бац.

С успеха възпитаниците на Нико Ковач се възползваха от грешната стъпка на Байерн Мюнхен, който завърши 1:1 срещу Кьолн, и изпревариха баварците в битката за първото място. За Борусия Мьонхенгладбах поражението задълбочи кризата, като тимът остава на дъното в класирането и продължава да няма победа пред собствена публика.

Срещата започна с активни действия на Борусия Мьонхенгладбах. Още във 2-ата минута домакините създадоха първата сериозна опасност. След изпълнение на тъч топката достигна до Филип Зандер в близост до левия ъгъл на наказателното поле. Полузащитникът стреля директно от воле, но топката премина на около метър покрай далечния страничен стълб.

Борусия Дортмунд отговори в 5-ата минута. Феликс Нмеча преодоля съперник пред наказателното поле и отправи удар от около 20 метра, но вратарят Мориц Бац беше добре пласиран и спаси.

Две минути по-късно Борусия Дортмунд организира обещаваща атака, при която Даниел Свенсон намери Джоб Белингам в центъра. Английският полузащитник напредна с висока скорост, но ударът му беше блокиран в последния момент.

Борусия Дортмунд постепенно установи контрол върху играта, но домакините продължиха да търсят възможности за контраатаки.

В 22-ата минута "вестфалци" създаде добра възможност за откриване на резултата. Юлиан Риерсон центрира от статично положение, а Феликс Нмеча засече топката с глава, но вратарят Мориц Бац се намеси и изби над напречната греда.

Четири минути по-късно Борусия Мьонхенгладбах отговори с опасна атака. След неточно връщане на Нмеча към Грегор Кобел домакините спечелиха ъглов удар. Центрирането на Робин Хак беше изчистено от Нмеча, но топката попадна в Джо Скали, който стреля от воле от около 18 метра и я изпрати на сантиметри покрай десния страничен стълб.

В 39-ата минута домакините имаха претенции за дузпа за игра с ръка на Жоан Гаду в наказателното поле. Главният съдия Роберт Хартман обаче прецени, че докосването не е умишлено, и остави играта да продължи.

Втората част започна с опасни положения и пред двете врати. В 48-ата минута Флориан Нойхаус организира бърза атака и подаде към Робин Хак, чийто удар от движение от около 17 метра попадна право в ръцете на Грегор Кобел.

Само минута по-късно Борусия Дортмунд отговори с още по-сериозна възможност. Фабио Силва намери Максимилиан Байер в наказателното поле, но ударът на нападателя от седем метра беше отразен с отлична намеса от Мориц Бац, който изби топката покрай десния страничен стълб.

Минута по-късно "жълто-черните" създадоха нова опасност след ъглов удар, изпълнен от Юлиан Риерсон. Топката достигна до Нико Шлотербек, който стреля с глава от близко разстояние, но я изпрати над напречната греда.

В 56-ата минута обаче Борусия Мьонхенгладбах създаде опасност пред вратата на гостите. Шото Мачино отправи силен удар от далечно разстояние, но Грегор Кобел реагира отлично и изби топката покрай десния страничен стълб.

Борусия Дортмунд засили натиска си след 60-ата минута и създаде няколко добри възможности за откриване на резултата. В 61-ата минута Фабио Силва засече с глава центриране на Юлиан Риерсон, но от около шест метра изпрати топката над напречната греда. Шест минути по-късно Константинос Карецас получи подаване от Максимилиан Байер в наказателното поле, но ударът му от малък ъгъл беше отразен от Мориц Бац.

В 72-ата минута в игра за Борусия Дортмунд се появиха Марсел Забицер и Матис Албер, които замениха Константинос Карецас и Фабио Силва.

В 74-ата минута Забицер изпълни отсъдения пряк свободен удар от около 18 метра, но топката премина на сантиметри покрай десния страничен стълб на вратата на Мориц Бац.

В 78-ата минута Борусия Дортмунд пропусна нова възможност да поведе. Марсел Забицер намери Максимилиан Байер в лявата част на наказателното поле, но ударът на нападателя премина покрай десния страничен стълб.

Натискът на гостите през цялото второ полувреме все най-после даде резултат в 80-ата минута, когато Феликс Нмеча откри резултата за 1:0. Матис Албер центрира отляво, топката достигна до Марсел Забицер, който я отклони към Нмеча. Полузащитникът стреля ниско извън наказателното поле, а вратарят Мориц Бац допусна сериозна грешка и позволи на топката да премине под тялото му.

След попадението на Феликс Нмеча Борусия Дортмунд запази контрола върху двубоя и не позволи на домакините да организират сериозен натиск. В 85-ата минута наставникът на Борусия Мьонхенгладбах Александер Блесин потърси промяна в офанзивен план, като пусна в игра Николас Кюн на мястото на Джо Скали.

В добавеното време гостите продължиха да задържат топката далеч от собствената си врата и съхраниха минималната си преднина до последния съдийски сигнал.

Така Борусия Дортмунд постигна ценна победа в битката за титлата и оглави временното класиране в Бундеслигата, докато Борусия Мьонхенгладбах остана на последното място.